Deyverson comemora bom momento com gols pelo Palmeiras: "Me dá confiança"

No último domingo (19), o Palmeiras visitou o Vitória, no Barradão e venceu pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Há 7 jogos sem sofrer gols, marca que não vinha desde 1992, o time de Scolari aplicou uma goleada de 3 a 0.

Artilheiro da tarde com dois gols, Deyverson valorizou seu bom momento, que, segundo ele, dá confiança para até ajudar na marcação.

"Os gols tem surgido, isso me dá confiança pra poder jogar, ajudar o grupo, pra marcar e eu tenho aproveitado as oportunidades que tem surgido bastante", revelou.

O jogador ainda parabenizou a todos envolvidos da equipe paulista. Além disso, comparou o Palmeiras como uma bela família e agradeceu todo o apoio recebido

"Independente dos bos momentos ou dos maus momentos, uma família é isso, tem que estar junto. Nossa torcida tá de parabéns também, pra todo o grupo do Palmeiras, desde as pessoas que limpam e fazem a comida, porque nos somos um grupo muito bom e uma família bastante unida", concluiu.

O Verdão encara o Botafogo na próxima quarta-feira (22), às 21h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.