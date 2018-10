Thiago Galhardo esquece eliminações do Vasco e pede foco no Brasileiro: “Pensar em coisas grandes”

Pelo Campeonato Brasileiro, o Vasco enfrenta, em casa, o Ceará nesta segunda (20) e o time visitante ocupa o décimo oitavo (18º) lugar na tabela com apenas 16 pontos. O Vozão vem de empate em dois jogois, contra o Atlético-PR e contra o Santos. Já o Gigante da Colina ocupa o décimo sexto (16º) lugar com 19 pontos. O clube não está com os seus dias ensolarados.

Após a derrota contra o Palmeiras por 1 a 0, o técnico Jorginho não ocupa mais a sua posição e deixou um clima bastante tenso. Mas nada como um dia após o outro. O foco agora é no Brasileiro, e Thiago Galhardo pede apoio a torcida que sabe que pode contar com o apoio dos torcedores.

"Eu tenho certeza que a torcida vai nos apoiar e nós vamos conseguir o resultado positivo. Tivemos uma sequência complicada, enfrentamos três times de São Paulo, jogamos bem, mas não conseguimos pontuar. Não temos mais tempo para lamentar, temos dois jogos a menos, não vamos sentar nisso. É fechar bem esse primeiro turno e iniciar o segundo mais forte ainda."

Vale lembrar também, que os dois times não se enfrentam na Série A desde 2011. Na terça-feira (21) o clube Vasco da Gama completa 120 anos de história e o meia vive momento de nostalgia do que já viu pelo Vasco, deixando bastante claro da expectativa para o jogo e e ter um resultado positivo como presente.

"Sempre acompanhei o Vasco e por isso que falo dessa grandeza. Em 2000 vi aquela virada histórica com o Romário e comapnhia diante do Palmeiras. Segunda pode ser o divisor de águas para nós. É hora de esquecer a Sul-Americana, Copa do Brasil, temos 22 jogos no Brasileiro e de fato, temos que pensar em coisas grandes e ir em busca disso."

No último treino no CT das Vargens neste sábado (18), o zagueiro Breno participou de todas as atividades e deixou o técnico Valdir Bigode que comandou o treino bastante seguro com o seu resultado. O zagueiro vem de uma transição com a preparação física. O Vasco da Gama enfrenta o Ceará nesta segunda (20) em Sâo Januário, às 20h pelo Campeonato Brasileiro.