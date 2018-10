Pikachu ressalta importância do mando de campo do Vasco: “São Januário tem sido fundamental”

Com resultados negativos nas três últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, e com a recente demissão de seu comandante, o Vasco vive um momento de instabilidade e espera que o jogo de segunda feira (20), as 20h em São Januário contra o Ceará, faça com que o time volte a achar o caminho das vitórias.

Jogando em casa o time carioca mostra que é forte como os times que estão nas primeiras posições na tabela. Com um aproveitamento de 67% jogando no Caldeirão de São Januário, o time sem dúvidas, se sente mais motivado, e tem um fator importante ao seu favor, os torcedores cruz-maltinos. O atacante e artilheiro do time na temporada, Pikachu fala sobre o momento conturbado do Vasco, mas ressalta a importância de jogar em casa e poder contar com os poder dos torcedores.

"O Brasileiro é uma competição difícil, então se faz necessário conquistar bons resultados dentro de casa. O fator casa é importante, vale muita coisa. Apesar de termos desperdiçado alguns pontos importantes, contra Botafogo, Vitória e Fluminense, partidas que até jogamos bem, a nossa campanha é boa. Jogar em São Januário tem sido fundamental e queremos manter esse bom aproveitamento", disse o atacante.

Tendo o calendário a seu favor, o Vasco jogará um dia antes do clube fazer seu aniversário de 120 anos, fazendo com que a cobrança da torcida cresça para cima do time para que ocorra uma vitória aconteça e as comemorações comessem com o pé direito.

"Queremos dar um presente para o torcedor. O Vasco é um time de muitas conquistas, de muita história, uma honra para mim ter a chance de jogar por esse clube. Não é qualquer equipe que completa 120 anos. O que posso garantir é que iremos nos doar ao máximo para sair de campo com a vitória e conquistar mais três pontos", declarou.

Perdendo para Corinthians, São Paulo e Palmeiras, Pikachu fala sobre a grande concorrência que existe no Brasileirão e de como o time se encontra em uma posição de risco, mas declara a valentia do Gigante da Colina para correr atrás dos seus resultados e como a vitória em casa no próximo jogo seria de extrema importância para o Vasco na competição.

"O Campeonato Brasileiro está muito equilibrado e nos encontramos numa posição que não é muito confortável. Sabemos que uma vitória amanhã nos fará dar um salto muito grande na tabela, nos aproximando assim da primeira página. Sabemos da nossa responsabilidade, não estamos passando por um bom momento , mas vamos procurar dar o nosso melhor e vencer mais um jogo em casa", finalizou.