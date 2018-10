Estreando treinador, Vitória recebe equipe mista do Palmeiras em seus domínios

PARTIDA VÁLIDA PELA 19ª RODADA DA SÉRIE A DO CAMPEONATO BRASILEIRO, NO ESTÁDIO DO BARRADÃO, EM SALVADOR. A PARTIDA COMEÇA ÀS 16h

Rodrigo Raposo no apito, auxiliado pelos bandeiras José Reinaldo Nascimento e Lucas Benevides de Souza; o trio é do Distrito Federal.

Um buscando escapar das últimas posições. Outro tentando se manter consistente e se aproximar cada vez mais dos líderes. Esse é o contexto para Vitória e Palmeiras, times que nesse domingo se enfrentam pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A primeira do returno. O jogo será ás 16h e terá lugar no Barradão, estádio do time de Salvador.

Com 19 pontos, o Vitória é o primeiro time fora da zona do rebaixamento, na 16ª posição. Visa ganhar o jogo para ter maior folga e respirar melhores ares que os atuais: no momento de muita pressão. Contrapartida, o Palmeiras vive fase relativamente boa no campeonato. Conseguiu sete pontos dos últimos nove disputados. E sem levar gol. Na 6ª posição e carregando 30 pontos nas costas, o foco é se aproximar ainda mais dos líderes.

Mudança de comando para virar a chave

Jogando em casa, o Vitória estreará o seu novo técnico. Paulo Cesar Carpegiani, anunciado na terça passada. Sob esse novo efeito, os rubro-negros esperam que contra o verdão o time enfim possa convencer e ter a consistência que vem buscando durante todo o campeonato.

Lançando um clima de mistério, Carpegiani comandou dois coletivos. Um na quarta, dia de sua chegada, e outro na quinta. O treino de sexta foi fechado e a imprensa não pôde ter acesso. As maiores dúvidas são na lateral esquerda e no ataque. Bryan ou Benitez?, Bruno Gomes ou Walter Bou? Na zaga, Aderlan chegou a não participar de um treino por se ressentir de algumas dores. Ainda assim, não deverá ser problema para o jogo.

Um mistão de qualidade para vencer novamente

Do outro lado, o Palmeiras vai outra vez modificado em relação ao time que jogou contra o Bahia na última quinta. Tendo o "luxo" de contar com um bom leque de opções, Felipão, mesmo fora de casa, lançará alguns jogadores que não são titulares habituais da equipe. Além de poder contar com um amplo recheio de peças, também existe o fato dos paulistas estarem no momento em várias frentes, como a Libertadores e a Copa do Brasil.

Poupar não vem sendo problema nos últimos jogos. Como dito acima, de nove pontos, o verdão ganhou sete. E em jogos que usou um time "alternativo". Diante do Vitória, Gustavo Scarpa nem sequer viajou com a delegação. Normalmente titulares, nomes como Dudu, Antônio Carlos, Borja, Edu Dracena, Moisés e Felipe Melo ficarão no banco. Destaque do último jogo, Mayke também deverá dar lugar a Marcos Rocha.