Em jogo equilibrado, América-MG e Fluminense ficam no empate

Neste domingo (19), América-MG e Fluminense se enfrentaram na Arena Independência, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terminou empatada em 0 a 0.

O América-MG começou o jogo atacando e impedindo que o Fluminense criasse jogadas de ataque. E perdeu grandes oportunidades, sendo a primeira delas com Rafael Moura, que finalizou para fora de frente para o goleiro Júlio César, aos 21 minutos. A segunda foi aos 28 minutos, com Carlinhos, que aproveitou o erro de Ibañez e finalizou, novamente para fora .

O Fluminense permaneceu quase o primeiro tempo inteiro recuado, apenas se defendendo. A primeira finalização do Tricolor foi aos 42 minutos, com o atacante Pedro, que arriscou de longe, para a defesa do goleiro João Ricardo.

No minuto seguinte, Pedro foi derrubado perto da área e o árbitro marcou falta para o Fluminense. Em jogada ensaiada, o artilheiro soltou a bomba, mas a bola foi para fora.

No segundo tempo, a partida ficou mais equilibrada, com as equipes revezando nos ataques e o Fluminense passou a finalizar mais. Em apenas cinco minutos, o goleiro João Ricardo realizou duas defesas milagrosas. A primeira delas no chute de Matheus Alessandro e a segunda tentativa foi do lateral Gilberto.

Nos minutos finais da partida, o lateral Aderlan levou cartão vermelho direto, após agressão a Everaldo. A expulsão não impediu que o America-MG tentasse o ataque. Aos 46 minutos, Digão e Gum se enrolaram e Wesley Pacheco soltou uma bomba, mas Gilberto cortou e Júlio César fez a defesa.

Ainda nos acréscimos, em cobrança de escanteio, o Fluminense teve a chance de abrir o placar com Gilberto, mas a bola explodiu em Messias, fazendo com que os jogadores do Fluminense pedissem pênalti. No minuto seguinte, Pedro tentou de voleio, mas a bola foi para fora.

Com o empate, as equipes permaneceram nas mesmas posições. O Fluminense na nona colocação, com 23 pontos, e o América-MG com 22 pontos na décima posição. Na próxima rodada, que marca o início do segundo turno do Campeonato Brasileiro, o Fluminense recebe o Corinthians, no Maracanã. Já o América-MG enfrenta o Sport, fora de casa.