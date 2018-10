Atlético-MG fará jogo de número 200 contra o Vasco no Independência

Na próxima quinta-feira (23), em jogo contra o Vasco, válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, a torcida atleticana terá um motivo extra para ir ao campo, já que verá o Atlético-MG como mandante na Arena Independência pela 200ª vez.



O bairro Horto, onde fica situado o estádio, foi palco de partidas históricas de mando do Atlético, como os títulos dos Campeonatos Mineiros de 2012 e 2017 e os jogos lendários pela Libertadores de 2013, contra São Paulo, Tijuana e Newell’s Old Boys.



Em 199 jogos disputados desde a reinauguração do estádio, em abril de 2012, o Atlético venceu 132 vezes, empatou 40 e perdeu 27, marcou 394 gols e sofreu 172, com o ótimo aproveitamento de 73,03%.



Entre os gols marcantes mais bonitos do time alvinegro na Arena Independência, estão os de Ronaldinho Gaúcho, contra Cruzeiro e Figueirense, em 2012; Leonardo Silva contra o Fluminense, no mesmo ano; Ronaldinho, contra o Arsenal de Sarandí, em 2013, Dátolo, contra o Flamengo, em 2015; e Elias, contra o Cruzeiro, em 2017, Otero, contra Coritiba e Paraná, também em 2017, entre outros. Jô, de forma isolada é o artilheiro do Galo no estádio, com 27 gols contabilizados.

+ Confira as ofertas de nosso parceiro Futfanatics