Zé Ricardo reconhece queda de rendimento do Botafogo: "Atlético poderia ter feito mais"

O resultado da partida contra o Atlético-MG não foi nem de perto o esperado pelo treinador alvinegro Zé Ricardo. Ao perder por 3 a 0, dentro de casa, o Botafogo chegou ao quarto jogo sem vencer no Campeonato Brasileiro. Apesar do bom começo de jogo, onde criou boas oportunidades de inaugurar o placar, a equipe carioca caiu de rendimento no segundo tempo e foi completamente dominada pelo galo.

Em entrevista coletiva após a derrota, o treinador reconheceu a queda brusca de performance dos jogadores e lamentou o resultado final.

"Cada jogo tem a sua história. Acredito que o placar foi duro para a gente, ainda mais depois do que fizemos no primeiro tempo. Tivemos equilíbrio das ações. No segundo tempo, não tem o que esconder, ficamos muito abaixo. Contra uma equipe como essa, erramos. E eles podiam ter feito até mais. Temos que ter calma e teremos dois jogos difíceis. Temos que começar bem o returno", afirmou.

Zé Ricardo comentou sobre o desgaste do time devido ao jogo da última quinta-feira, contra o Nacional-PAR, pela Sul-Americana. No segundo tempo, o alvinegro perdeu Rogrigo Lindoso, que sentiu a coxa em uma arrancada.

"Quinta-feira exigiu bastante, contribui um pouco, tem o desgaste, e isso apareceu no segundo tempo. Os erros aparecem, e a equipe do Atlético aproveitou. Perdemos Renato no intervalo, sentiu incômodo. Gustavo vinha um bom tempo sem jogar, temíamos por ele sentir no fim. Decidimos apostar no ritmo do Rodrigo com uma equipe mais ofensiva, como aconteceu no Paraná", disse.

"Infelizmente, o que aconteceu com Lindoso (a lesão) fez fugir do que pensávamos. Todo atleta brasileiro sofre com o calendário estafante como o daqui, e isso pode colocar os atletas numa condição dessa. Invariavelmente os atletas correm o risco. Sentiu uma pontada, parece que no músculo anterior, agora é aguardar o diagnóstico", completou.

Perguntado sobre os gols do Atlético-MG, o técnico elogiou a entrada de Luan e apontou as falhas gerais da equipe como cruciais para que os visitantes ampliassem o placar.

"Teve o mérito do Luan, que consegue jogar em algumas posições. Não tem crítica pessoal. A gente acabou tomando um gol porque coletivamente errou ali. O atleta foi inteligente e pôde concluir em gol. No segundo gol, num rebote de escanteio, bobeamos e na sequência saiu o terceiro. Não temos que dar desculpas. Jogamos mal o segundo tempo. Quando se joga mal um tempo inteiro contra um time como o do Atlético, você é punido", frisou.

Por fim, Zé enfatizou a necessidade de seguir trabalhando com tranquilidade e cabeça para fazer um bom segundo turno. O treinador pode contar com a chegada do atacante Erik, que pertence ao Palmeiras e atualmente está emprestado para o Galo.

"Sempre estamos discutindo nomes. O nome do Erik é um nome que me agrada. É um consenso entre comissão técnica e diretoria. Lógico que queremos fazer um returno forte, mas quero tranquilidade, equilíbrio e buscar jogo a jogo pontuar para poder sonhar com coisas boas", concluiu.

O Botafogo volta a campo na próxima quarta-feira (22), contra o Palmeiras, fora de casa, às 21h (de Brasília). O confronto será válido pela 20ª rodada do Brasileirão, a primeira do returno.