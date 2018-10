Mesmo com derrota, Guto Ferreira elogia postura da Chape: ''Grande trunfo foi não ser covarde''

A Chapecoense foi derrotada para o São Paulo, por 2 a 0, na noite desse domingo (19), no Morumbi e segue sendo ameaçada pela zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O resultado deixa o Verdão na 14ª colocação, com 21 pontos, dois a mais que o Vitória, primeiro time no Z4. Já o Tricolor Paulista, soma 41, se tornando o campeão simbólico do primeiro turno da competição.

O técnico Guto Ferreira elogiou a postura apresentada pelos jogadores da Chape que, mesmo jogando fora de casa contra o líder, não sentiu a pressão e tentou fazer o resultado.

"Não estamos enfrentando qualquer equipe. É uma equipe que esta correndo na frente. O grande trunfo da Chape foi não ser covarde. Não jogou intimidada. Buscou o empate, não conseguiu, mas lutou até o fim", disse.

O treinador também destacou um problema antigo que o Furacão do Oeste vem enfrentando, o de levar o gol cedo na partida. O São Paulo abriu o placar com dois minutos, em seu primeiro lance ofensivo.

"Tenho que encontrar a maneira de fechar essa torneira. Já tinha acontecido outras vezes sob o comando do outro treinador. Erro a ser corrigido. Precisa de tempo, e pelo que tem acontecido passa pelo emocional'', comentou Guto.

A Chapecoense volta a campo na próxima quarta-feira (22), para enfrentar o Atlético-PR, às 19h30, na Aréna Condá. O confronto é válido pela primeira rodada do returno do Brasileirão.