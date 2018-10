Após empate, Mano Menezes lamenta desempenho do Cruzeiro: "Time se precipitou demais"

Cruzeiro e Bahia empataram por 1x1 neste domingo (19), no estádio Mineirão, em jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes fizeram um jogo bastante equilibrado com gols apenas no 2° tempo. O técnico Mano Menezes falou sobre o desempenho da equipe após a partida.

"Diferentemente de outros jogos, eu acho que a gente não jogou bem. Um jogo arrastado no 1° tempo com uma velocidade muito abaixo do que o Cruzeiro precisa para impor ritmo e criar dificuldades para o adversário. No 2° tempo voltamos melhor, mas aí sofremos o gol. Felizmente empatamos rápido. Ao meu ver, a equipe precisava ter mais chances claras, trabalhar a bola, time se precipitou demais, perdemos chances claras mas acho que foi justo pelo o que o Cruzeiro jogou", disse.

A Raposa acumulou o 5° jogo sem vitórias no Brasileiro, distanciando ainda mais do G6. Perguntado se aumenta a responsabilidade para as outras competições, e disputar a Libertadores do próximo ano, Mano disse que pensa apenas do presente.

"Não faço projeção para o próximo ano, estamos pensando no agora. Claro que não queria estar tão distante quanto estamos, mas futebol não é sempre aquilo que você deseja. Então vamos buscar as vitórias, temos muitos jogos pela frente para construir resultados diferentes desses cinco últimos jogos no Brasileiro", comentou.

Por último, ao ser perguntado sobre o fato de o Cruzeiro ter levado gol nas últimas nove rodadas do Campeonato Brasileiro, o técnico azul celeste preferiu exaltar a qualidade da defesa da equipe.

"O Cruzeiro é a 4ª melhor defesa do Campeonato Brasileiro... então não tá tomando tanto gol assim. Mas, da parada da Copa pra cá, está tomando demais e eu já falei isso em uma entrevista anterior. Eu não gosto porque quando você toma um, você tem que fazer dois pra ganhar. E acima de tudo, não gosto da certa facilidade que damos ao adversário na hora do gol, hoje o jogador jogou a bola na nossa área, o que foi diferente do gol que tomamos quarta, em uma jogada trabalhada. Então está entre nossas desatenções, acho que nosso índice de erro hoje foi o maior de todos os jogos. Nós oscilamos entre recuperações incríveis de bola, mas ao mesmo tempo entregamos bolas incríveis sem estar com uma marcação pressionada em nossos jogadores. Tem a ver com pressão também, como aconteceu na quarta-feira e depois de 3 dias você já tem que entrar em outra situação. Por isso as vezes a gente recorre a uma outra formação para não ter essa queda que tivemos hoje", finalizou.

Em oitavo lugar com 26 pontos, o Cruzeiro volta a campo na quarta-feira contra o Grêmio, em Porto Alegre, pela 20ª do Campeonato Brasileiro.