Matheus Sales celebra primeiro gol da carreira apesar de revés do Figueira e projeta recuperação

O Figueirense saiu na frente, mas permitiu a virada do Goiás, em casa, na última sexta-feira (17) e acabou se distanciando do G-4 da Série B. Com a derrota, acabou caindo para o nono lugar, com 30 pontos, três a menos que o próprio Goiás, quarto colocado.

+ De virada, Goiás vence Figueirense e entra no G-4 da Série B pela primeira vez

Apesar do revés, o volante Matheus Sales marcou seu primeiro gol como profissional. Matheus teve sondagens de algumas equipes da Europa, nesse mercado. Jogador está emprestado pelo Palmeiras.

"O resultado não foi o que nós esperávamos. Jogando em casa temos a obrigação de vencer, mas valeu pelo primeiro gol como profissional. Já era hora dele vir, passou do tempo. Anos tentando e saiu daquele jeito, com muita expectativa do juiz marcar ou não", brincou.

Sobre o Boa Esporte, lanterna da Série B, e próximo rival do Figueira na competição, Matheus alertou. "Apesar de estar na última colocação temos que ter cuidado. Não tem jogo fácil e em casa são muito fortes. Ganharam as últimas duas em casa, contra Sampaio e Londrina e vão partir pra cima para tentarem uma nova vitória. Temos que ter cautela pra buscar nosso resultado positivo na partida", completou.

O Figueirense joga contra o Boa Esporte nesta terça-feira (21), às 20h30, no Estádio Dilzon Mello, em Varginha.