Marcelo Oliveira traça meta para o Fluminense no Brasileiro: ''Estar entre os primeiros''

O técnico do Fluminense, Marcelo Oliveira, concedeu entrevista coletiva após o empate em 0 a 0 com o América-MG, na Arena Independência. O técnico se mostrou insatisfeito com o resultado, mas acredita que a equipe possa melhorar.

“Nosso objetivo é estar entre os primeiros, na zona da Libertadores. Muito difícil jogar vários jogos em poucos dias. Com viagem no meio para fora do país. Teremos agora um período maior, com mais folga durante a semana. Estamos otimistas em relação ao time. Acredito que podemos chegar bem no Brasileiro” disse o treinador.

Marcelo citou o desgaste, mas preferiu não usar isso como o principal motivo da equipe não vencer há quatro partidas no campeonato. E afirmou que estão focados nas duas competições, Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana, mas que os jogadores precisam de descanso.

“Temos que estar priorizando efetivamente as duas competições, trocando um ou outro jogador em função do desgaste. Não temos como lamentar muito, acontece com os outros. Mas no momento de ajuste do time, ficar trocando peças para descansar não é bom. O segundo tempo foi bem melhor”.

Marcelo Oliveira afirmou que a equipe teve um melhor desempenho no segundo tempo, podendo até sair com a vitória. Mas agora prefere focar nos próximos jogos, principalmente em casa.

“Nossa estratégia no início era buscar o contra-ataque. Tivemos dificuldades para jogar. No segundo conseguimos sair mais para o ataque. Faltou capricho a última jogada. Time reagiu bem no segundo tempo e teve chances para ganhar. Precisamos voltar a vencer. No Maracanã temos que vencer para dar uma arrancada”.

Ainda no primeiro tempo, o meia Sornoza levou uma joelhada de Leandro Donizete em suas costas e precisou ser substituído. Marcelo Oliveira optou pela entrada de Everaldo, mesmo tendo o meia Danielzinho no banco. O técnico explicou a sua escolha e falou sobre a situação do meia equatoriano.

“Daniel tem poucos dias de treino e Everaldo vem entrando muito bem. Depois entrou o Marcos Junior, o time teve contra-ataque. Vamos observando o Daniel nos treinos, ele vai ter oportunidades. Foi uma pancada forte, por trás, até um pouco desleal. Mas temos confiança que ele (Sornoza) vai jogar na próxima quarta-feira” finalizou.

Na próxima quarta-feira (22), o Fluminense recebe o Corinthians no Maracanã, às 21h45, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A rodada marca o início do segundo turno da competição.