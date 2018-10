Atacante Kayke é apresentado no Fluminense: “Nasci Tricolor”

O Fluminense apresentou na manhã desta segunda-feira (20), no CT Pedro Antônio, o atacante Kayke. Ele iniciou falando sobre a foto postou recentemente nas redes sociais, na qual ele aparece vestindo a camisa Tricolor ainda criança. E na legenda escreveu “Estava escrito”.

“Meu pai era Tricolor, então nasci Tricolor. Aquela foto foi guardada pela minha madrinha e eu fiquei muito feliz quando ela me mandou, quis compartilhar” explicou.

Kayke também falou sobre ter sido formado na base do clube rival, o Flamengo. Ele explicou que é profissional e que jogar pelos rivais faz parte do futebol. E declarou que está ansioso para vestir a camisa do Fluminense.

“Não vejo a hora de entrar em campo, vestir essa camisa oficialmente. Estou treinando bastante para estar apto, para quando a documentação estiver pronta, eu puder ajudar o Fluminense da melhor maneira”.

Um dos motivos que fez com que Kayke escolhesse o Fluminense, segundo o próprio jogador, foi a sua história. E afirmou ser um grande desafio.

“O que me seduziu a jogar aqui foi o próprio Fluminense. Uma equipe gigantesca, não preciso falar da história, antiga e recente. É uma grande felicidade chegar aqui”.

Kayke se definiu como um atacante leve, de movimentação, que gosta de fazer gols. E entre os atacantes do elenco, está Pedro, o atual artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 10 gols. Kayke falou sobre seu companheiro de equipe.

“Chegar em um clube com um atacante vivendo uma fase como o Pedro nos engrandece. Temos que dar o máximo para alcançar o mesmo nível. Isso é normal em grandes equipes”.

Para finalizar, o atacante elogiou a equipe e se mostrou confiante em grandes conquistas do time, como a Copa Sul-Americana, na qual o Fluminense se classificou para a próxima fase.

“Vejo o nosso time com ótimos olhos. Jovem, com muita força. Tem tudo para chegar e conquistar grandes coisas. A Sul-Americana é mais curta, mais palpável a curto prazo. Temos elenco para chegar às finais e brigar pelo título” finalizou.

O próximo compromisso do Fluminense será nesta quarta-feira (22), contra o Corinthians, no Maracanã. A partida é válida pela 20ª rodada, a primeira do returno da competição. O Tricolor é o nono colocado na tabela e não vence há quatro partidas.