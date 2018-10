Fim do tabu! São Paulo vence Chapecoense pela primeira vez no Morumbi

Jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro no estádio do Morumbi.

Após a eliminação do São Paulo para o Colón na Copa Sul-Americana, o tricolor paulista não se abalou, continuou focado no Campeonato Brasileiro e venceu a partida contra a Chapecoense. Os gols marcados por Shaylon e Hudson, deram a vitória por 2 a 0 ao tricolor, que segue firme na primeira colocação e saiu do jogo como campeão do primeiro turno do Brasileirão.

A partida mal começou e o tricolor já saiu na frente do placar com um lance protagonizado por duas peças improváveis na escalação do técnico Diego Aguirre. Depois da jogada de Edimar na linha de fundo, o lateral cruzou na pequena área, e Shaylon escorou para o fundo das redes para abrir o marcador.

Ao estilo do treinador Uruguaio, o tricolor do Morumbi recuou e deixou o time da Chapecoense tomar conta do jogo. Apesar de ter chegado à 58% de posse de bola, a equipe alviverde não conseguiu atacar, e só deu perigo aos mandantes em um chute de Wellington Paulista.

No segundo tempo, o São Paulo ainda continuava com dificuldades para furar o bloqueio do time catarinense, mas Diego Aguirre fez boas alterações que serviram para deixar o time mais "solto". O comandante tricolor trocou Liziero, Everton Felipe e Shaylon por Hudson, Joao Rojas e Nenê.

O volante titular do tricolor paulista, Hudson, entrou bem na partida para marcar um gol, e sacramentar a vitória da equipe. O equatoriano que entrou muito bem na partida, Rojas, fez uma bela jogada pela ponta e cruzou para o meio campista bater de primeira e estufar as redes. 2 a 0 Tricolor.

Diante de um time com algumas modificações, Everton Felipe estreou como titular. Com muita personalidade e segurança o atacante teve uma boa atuação na primeira partida como titular, mas foi substituído no início do segundo tempo.

Com esta vitória, o São Paulo conquistou o título do primeiro turno do Brasileirão e abriu três pontos de vantagem para o segundo colocado, Internacional. O próximo compromisso do Soberano é contra o Paraná no Estádio Durival Britto, na quarta-feira (22) às 19h30. Já a Chapecoense recebe o Atlético Paranaense, no mesmo dia e horário.