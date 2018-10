São Paulo encerra primeiro turno na liderança e Aguirre afirma: "Temos que manter humildade"

O São Paulo fechou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro liderando a tabela após a vitória contra a Chapecoense nesse domingo (19), e superou sua melhor campanha na era dos pontos corridos. O time Tricolor venceu por 2 a 0, no Morumbi. Shaylon abriu o placar logo nos primeiros minutos e Hudson fez o segundo no fim. A partida foi válida pela última rodada do primeiro turno.

Após o jogo, o técnico Diego Aguirre falou sobre terminar o primeiro turno na liderança.

"É simplesmente um dado significativo, porque fala que estamos fazendo as coisas bem, estamos em uma posição que talvez muitos não acreditariam que estaríamos. Futebol é assim, maravilhoso, dá esses momentos. Mas isso está começando, falta muito. Assim como tivemos uma sequência muito boa, não podemos confiar, têm muitos times. Agora temos que pensar no próximo jogo, não falar de outra coisa, de liderança, são consequências de ganhar cada jogo. Agora vamos para Curitiba. Tem muito pela frente. Dezenove jogos, qualquer coisa pode acontecer. Então temos que manter a calma e humildade." disse o técnico do tricolor.

Após ser questionado, Aguirre também falou sobre característica de jogo do seu time.

"Está dando certo (dar a bola para o adversário). Se temos 41 pontos significa que está dando certo. Para mim, contra o Sport, fizemos um jogo de proposta, dominando, na Argentina também. Depende das características do rival. Hoje estávamos cansados, e isso faz com que o time não esteja em seu melhor momento. Faz parte, os jogos que temos que ganhar temos que jogar muito bem. É assim. Para mim o time está cada vez melhor. Talvez hoje não fizemos o melhor jogo, mas sinto que estamos pegando muita confiança. Vamos com postura de time grande, um time que ter e tem que ganhar, e isso eu valorizo muito." falou.

O São Paulo lidera o campeonato com 3 pontos de vantagem do vice- líder, Internacional. O próximo compromisso do Tricolor Paulista é na quarta-feira (22), contra o Paraná. A partida será válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.