Vasco recebe Ceará em ‘jogo de seis pontos’ na luta contra o rebaixamento no Brasileirão

Partida válida pela décima nona rodada do Campeonato Brasileiro, disputada no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro.

INCIDENCIAS : Partida válida pela décima nona rodada do Campeonato Brasileiro, disputada no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro.

Em busca de recuperação no Campeonato Brasileiro, o Vasco tem uma nova missão nesta segunda-feira (20). Em São Januário, os cariocas recebem o Ceará, que vem numa crescente na competição apesar de ocupar um dos últimos lugares da tabela.

Vindo de três derrotas seguidas para rivais de São Paulo, o Cruz-Maltino busca terminar o primeiro turno de cabeça erguida e longe da zona do rebaixamento, já que ocupa o décimo sexto (16º) lugar. O Vozão vem de quatro jogos sem perder. São duas vitórias e dois empates nessa sequência que pode ser prolongada na última rodada do primeiro turno.

Com interino, Vasco busca redenção na temporada

Valdir Bigode é o encarregado de comandar o navio vascaíno na última rodada do primeiro turno do Brasileirão. Com eliminações e resultados ruins, uma derrota pode pôr o clube da Colina em crise justamente às vésperas do momento decisivo da temporada, o returno do campeonato.

O interino terá um desfalque importante para o duelo. O zagueiro Breno foi reavaliado no treino deste domingo (19) e não vai para o jogo. Com isso, Ricardo Graça deve assumir a vaga na defesa ao lado do veterano Leandro Castan.

Destaque do Almirante no ano, o volante Andrey foi preterido por Bigode e deve ficar no banco de reservas, dando vaga ao companheiro de posição Bruno Silva. Ríos também perdeu espaço e deve ceder posição ao compatriota Maxi López.

Para Thiago Galhardo, o momento de se reerguer é agora. Às vésperas do aniversário do clube, o meia projeta presentear o torcedor: “Temos que pensar passo a passo, e o primeiro é agora contra o Ceará, segunda-feira, em casa, aniversário do clube no dia seguinte e podemos dar um presente para o torcedor. Temos jogado bem, mas os gols não tem saído. Quem sabe na segunda a bola começa a entrar e o momento vira?”.

Fase boa e conta simples impulsionam Ceará para vitória

A sequência positiva do Alvinegro Cearense, de oito pontos em 12 possíveis, é motivadora para que o time se aproxime de uma fuga da indesejável zona de rebaixamento, onde habita na décima nona (19ª) colocação.

Apesar das expectativas boas, duas baixas devem complicar a partida da equipe nordestina. Além de Éder Luís, que se recupera de tendinite no tornozelo, o meia Juninho Quixadá, destaque do time na volta da Copa, ficou em Fortaleza para tratar uma contratura muscular na coxa direita e desfalcará o time. Calyson deve ser seu substituto.

Para o técnico Lisca a melhora foi significativa, mas agora é a hora de provar que a equipe realmente pode algo: "Realmente a gente teve uma grande melhora, mas é apenas uma parte curta da competição e precisamos espalhar esse aproveitamento por mais rodadas. O segundo turno é ainda mais difícil e é quando a gente vê quem tem farinha no saco".