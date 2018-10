Resultado Vasco x Ceará pelo Campeonato Brasileiro

Partida válida pela décima nona rodada do Campeonato Brasileiro, disputada no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro.

Vasco recebe Ceará em ‘jogo de seis pontos’ na luta contra o rebaixamento no Brasileirão

Não saia daí, torcedor. Minutos antes da partida nós voltamos com todos os detalhes deste confronto entre Vasco e Ceará. Fique conosco!

Com isso, o Ceará vem com: Éverson; Samuel Xavier, Tiago Alves, Luiz Otávio e João Lucas; Edinho, Richardson e Ricardinho; Leandro Carvalho, Calyson e Arthur.

Do lado do Vovô, o técnico Lisca 'doido', terá as ausências e Éder luís e Juninho Quixadá, dois titulares que devem fazer falta aos XI iniciais de Lisca.

Portanto, o Vasco deve vir com: Martín Silva; Luiz Gustavo, Ricardo Graça, Leandro Castan e Ramon; Desábato; Bruno Silva, Thiago Galhardo, Giovanni Augusto e Yago Pikachu; Maxi López.

Valdir Bigode, técnico interino do cruz-maltino, deve ter apenas um desfalque no Vasco. Apenas o zagueiro Breno não estará apto para jogar e Ricardo Graça ficará na defesa junto ao recém-chegado, Leandro Castán.

Este será o primeiro confronto entre as duas equipes pelo Campeonato Brasileiro. O primeiro jogo foi adiado por conta de um compromisso do Vasco na Sul-Americana.

+ Após reunião com Alexandre Campello, Jorginho deixa comando do Vasco

A equipe cruz-maltina ainda conta com um técnico interino, já que Jorginho foi demitido na última semana.

Os donos da casa, apesar de não estarem na zona da degola, ainda sofrem com a campanha irregular. No Campeonato Brasileiro, foram três derrotas nos últimos três jogos.

Entretanto, o Vovô segue se recuperando e venceu três, dos últimos seis jogos. Um dos confrontos foi contra o Fluminense, que deu moral à equipe.

Já o Ceará, está na zona de rebaixamento, com 16 pontos em 18 jogos e não faz uma campanha regular no Brasileirão.

Vasco, está na 16ª colocação, com 19 pontos em 16 jogos. A equipe carioca tem três jogos a menos e com o compromisso de hoje, ainda fica com dois jogos pendentes na competição.

O confronto de hoje é válido pela parte de baixo da tabela.

Bom dia torcedor que navega pela VAVEL Brasil. Nesta segunda-feira (20), você acompanha ao vivo, minuto a minuto do jogo entre Vasco e Ceará. O confronto, acontece em São Januário, no Rio de Janeiro, às 20h.