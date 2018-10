Atlético-MG termina primeiro turno com melhor ataque do Campeonato Brasileiro

O Atlético-MG foi o clube que mais marcou gols nesse 1° turno de Campeonato Brasileiro. Com 36 gols marcados, o time comandado por Thiago Larghi foi também o que mais deu passes para gols, somando 28 assistências.

A vitória por 3x0 no último domingo, contra o Botafogo, foi mais uma prova da eficiência da parte ofensiva do plantel do Atlético. O São Paulo, que é líder isolado da competição, soma 32 gols e 21 assistências. Isso mostra que apesar da boa ofensividade do Galo, o time vem pecando na parte defensiva, deixando as vitótias escaparem.

Ricardo Oliveira, artilheiro do Atlético no Brasileiro com 9 gols, deu mais uma assistência no último jogo para o gol de Tomás Andrade. Com 5 assistências, ele é o líder de passes para gol do Galo até agora, ficando atrás somente de Everton, do São Paulo, com 6 assistências.

Outro destaque do clube mineiro que vale ressaltar, é o colombiano Yimmi Chará. Contratado junto ao Junior Barranquila durante a parada da Copa Mundo, o baixinho já soma 7 partidas com a camisa alvinegra com 1 gol e três assistências.

Gustavo Blanco, que só volta em 2019 em decorrência de uma grave lesão no joelho, era um dos destaques no meio de campo do Atlético. Até a sua lesão, o volante já deu 4 passes para gol. Empatados também com 3 cada, estão Elias, Cazares, Luan e Róger Guedes, que já se despediu do clube.