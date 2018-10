Autor do gol de empate, Tiago Alves celebra ponto do Ceará: "Vai fazer diferença no final"

Após o empate de ontem contra o Vasco dentro de São Januário, os jogadores do Ceará estavam animados com o resultado. Mesmo que ainda na zona do rebaixamento, o vovô jogou com um a menos durante parte da partida e ainda assim conseguiu segurar a pressão dos cariocas, que foram empurrados pela torcida.

Dos mais felizes com o resultado, estava, claramente, o zagueiro Tiago Alves. O defensor segue a tese de que é importante pontuar sempre. Se não for vencendo, ao menos empatando. Pontinhos que no final podem se fazer suficientes para o vovô se livrar da situação delicada que se encontra.

"Importante é que temos feito bons jogos. Hoje mais uma vez. O período de pós Copa do Mundo acabou nos fazendo bem. Aqui contra o Vasco queríamos a vitória, jogamos em função disso, mas pela situação do jogo, a força do próprio Vasco jogando em casa com um a mais, acabou sendo um ponto muito importante. Vai valer á pena no final do campeonato", afirmou, em palavras logo depois da partida para o canal de TV fechada Sportv.

No momento o Ceará é o vice-lanterna. Mas, diferente do buraco que havia se enterrado no início do Brasileirão, o alvinegro agora já enxerga o 16º (primeiro fora da degola) mais perto: diferença é de três pontos. Proximidade que é comemorada por torcida, comissão técnica e diretoria.

O clube ainda busca reforços no mercado e quer se mostrar ainda mais forte e estável durante todo o segundo turno. Fazendo com que, naturalmente, o rebaixamento vire um assunto esquecido. A próxima rodada será contra o São Paulo, domingo (26), no Morumbi.