Mazola Júnior promove mudanças no Criciúma para confronto contra Coritiba

Criciúma e Coritiba tem encontro marcado na noite desta terça (21), pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Jogando em casa, o Tigre está em 14º lugar e quer se distanciar da zona de rebaixamento. O Coxa, atual 10º colocado, não vence há quatro jogos e tenta se reaproximar do grupo de acesso. O confronto terá início às 19h15, no estádio Heriberto Hülse.

Vindo de derrota para a Ponte Preta, o Criciúma sabe da importância deste duelo. Para não voltar ao Z-4 e evitar uma nova má fase, o time do Sul de Santa Catarina encontrará pela frente um pressionado Coritiba, que com outro objetivo no torneio, também entrará em campo com a missão de sair com os três pontos.

O técnico Mazola Júnior encaminhou a escalação que deve entrar em campo na partida desta noite. Sueliton, totalmente recuperado de lesão, volta à lateral-direita. Marlon e Zé Carlos, após cumprirem suspensão automática, também retornam ao time titular. E por opção técnica, Luiz Fernando assume o lugar de Marlon Freitas no meio-campo.

O comandante carvoeiro explicou que a intenção é repetir a equipe das vitórias sobre Avaí e Paysandu, que na opinião de Mazola, foram as melhores partidas do Criciúma na competição

“Se não acontecer nenhum imprevisto, a equipe é a que treinou. A opção pela volta do Luiz Fernando, recuperou a forma e compensa a equipe, que estava pensa. É fundamental ter um volante canhoto nos dias de hoje e apesar do Luiz não ser de origem, ele tem conseguido. A volta do Zé Carlos também é importante, homem de área. A plataforma é a mesma que usamos contra Avaí e Paysandu, que na nossa análise foram as melhores atuações do Criciúma”, afirmou o treinador.

Mazola ainda terá uma novidade em seu banco de reservas para o jogo. O meia Patrick, vindo por empréstimo do Grêmio, foi regularizado e estará disponível para estrear.

A provável escalação do Criciúma é: Belliato; Sueliton, Nino, Liel e Marlon; Jean Mangabeira, Eduardo, Luiz Fernando e Elvis; Vitor Feijão e Zé Carlos.