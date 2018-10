Casa cheia: 35 mil ingressos vendidos para Flamengo x Vitória, pelo Campeonato Brasileiro

Apesar da fase do Flamengo após a Copa do Mundo, a torcida rubro-negra não desanimou e promete encher o Maracanã mais uma vez, contra o Vitória, nessa quinta-feira (23) às 19h30. De acordo com a parcial divulgada pelo Rubro-Negro nessa terça-feira (21), 35 mil ingressos foram vendidos para esse duelo.

Com o setor Norte esgotado, os torcedores do Flamengo podem comprar ingressos até o intervalo do duelo no Maraca. Sem contar o público dessa partida, a equipe da Gávea tem a maior média de público pagante na temporada, com 33.348 torcedores por partida.

A Nação Rubro-Negra também tem a maior média de público presente no Campeonato Brasileiro, com 52.385 torcedores por jogo, sendo a maior média no campeonato desde 1983, quando os próprios rubro-negros colocaram uma média de 59.332 espectadores por partida, e no fim do torneio se sagrou campeão nacional.

Preços

Norte



Esgotado

Leste Superior



- Sócio-torcedor dos planos Raça e superiores: R$20,00

- Sócio-torcedor do plano Tradição: R$30,00

- Sócio-torcedor do plano Nação Jr. e Público Geral: R$60,00 (meia R$30,00)



Leste Inferior

- Sócio-torcedor dos planos Raça e superiores: R$25,00

- Sócio-torcedor do plano Tradição: R$40,00

- Sócio-torcedor do plano Nação Jr. e Público Geral: R$80,00 (meia R$40,00)





Oeste Inferior



- Sócio-torcedor dos planos Raça e superiores: R$25,00

- Sócio-torcedor do plano Tradição: R$40,00

- Sócio-torcedor do plano Nação Jr. e Público Geral: R$80,00 (meia R$40,00)



Maracanã Mais



- Sócio-torcedor dos planos Raça e superiores: R$85,00

- Sócio-torcedor do plano Tradição: R$100,00

- Sócio-torcedor do plano Nação Jr. e Público Geral: R$145,00 (meia R$100,00)



Sul



- Sócio-torcedor dos planos Raça e superiores: R$13,00

- Sócio-torcedor do plano Tradição: R$20,00

- Sócio-torcedor do plano Nação Jr. e Público Geral: R$40,00 (meia R$20,00)



Observações:



ATENÇÃO



A retirada das gratuidades previstas por Lei para menores de 12 anos, PNE e maiores de 60 anos para Flamengo x Vitória começará na segunda feira (20/08) e se encerrará 24h antes da partida nas bilheterias da Praça N.S. Auxiliadora na Gávea e na bilheteria 02 do Maracanã. Será necessário a apresentação de documentos que comprovam o benefício e os ingressos serão nominais

Não haverá retirada no acesso no dia da partida!



Sobre gratuidade para PNE, documentos necessários (Documento oficial com foto, Rio Card que comprove direito ao benefício, cartão social ou qualquer outro tipo de cartão só serão aceitos acompanhados do laudo médico na validade).

Sobre gratuidade para menores de 12 anos, somente o responsável legal poderá retirá-la com a apresentação dos documentos originais ou cópia autenticada que comprovam o benefício (Certidão de nascimento e CPF da criança), vínculo legal com o menor e comprovante de compra do ingresso do adulto. Nenhuma outra pessoa poderá retirar este ingresso.

Gratuidade torcida do Flamengo nos setores Norte e Sul



- Têm direito à gratuidade crianças menores de 12 anos, adultos com idade igual ou superior a 60 anos e pessoas com deficiência e seu acompanhante.



- Tem direito a meia entrada pessoas até 21 anos e estudantes de todas as idades fazendo curso reconhecido pelo MEC. Somente o próprio pode realizar a compra ou o responsável legal (com comprovante).



Pontos físicos de venda abrem na segunda-feira dia 20/08 às 10h;



Procedimento para troca de ingressos

Documentação necessária para retirada:

- Documento original com foto

- Voucher de compra impresso e assinado

- Cartão de crédito utilizado na compra. Caso seja de terceiros levar além dos documentos acima uma autorização do titular escrita a próprio punho, autorizando a retirada do ingresso.



Retirada por terceiros do plano ou do cartão de crédito

Documentação necessária para retirada:

- Documento original com foto

- Voucher de compra assinado pelo titular do cadastro e do cartão de crédito

- Cartão de crédito utilizado

- Cópia de um documento oficial com foto (RG, CNH, Carteira de trabalho) do titular (do plano e cartão de crédito)

- Uma autorização do titular (do plano e cartão de crédito) escrita a próprio punho, autorizando a retirada dos ingresso

- Atenção: após a compra, não será possível alterar o meio de acesso ao estádio. Verifique antes da compra a situação do seu cartão-ingresso e se ele está ativo.





Pontos de venda físicos e retirada de ingressos:

Maracanã – Bilheteria 02

Dia 20/08/2018 e 21/08/2018 - Horário de 10:00 às 17:00

Dia 23/08/2018 – Horário de 10:00 até o final do primeiro tempo



Gávea (Sócios do clube)

Avenida Borges de Medeiros, 997 - Lagoa - Rio de Janeiro – RJ

Dia 20/08/2018 a 22/08/2018 - Horário de 10:00 às 17:00

Dia 23/08/2018 – Horário de 10:00 às 15:00



Gávea (Público geral)

Praça Nossa Senhora auxiliadora, s/nº - Lagoa - Rio de Janeiro – RJ

Dia 20/08/2018 a 22/08/2018 - Horário de 10:00 às 17:00

Dia 23/08/2018 – Horário de 10:00 às 15:00



Lojas oficiais do Flamengo



Espaço Rubro-Negro (Centro)

Rua da Quitanda, nº 87, Rio de Janeiro – RJ

Dia 20/08/2018 a 22/08/2018 - Horário de 10:00 às 17:00

Dia 23/08/2018 – Horário de 10:00 às 15:00



Nação Rubro-Negra (Downtown)

Avenida das Américas nº 500, loja 114 - Barra, Rio de Janeiro, RJ.

Dia 20/08/2018 a 22/08/2018 - Horário de 10:00 às 17:00

Dia 23/08/2018 – Horário de 10:00 às 15:00



Espaço Rubro-Negro (Méier)

Rua Dias da Cruz, nº203, Loja B - Méier, Rio de Janeiro – RJ.

Dia 20/08/2018 a 22/08/2018 - Horário de 10:00 às 17:00

Dia 23/08/2018 – Horário de 10:00 às 15:00



Espaço Rubro-Negro (Shopping Nova América)

Av. Pastor Martin Luther King Jr., nº126, 1ºpiso = Del Castilho, Rio de Janeiro – RJ.

Dia 20/08/2018 a 22/08/2018 - Horário de 10:00 às 17:00

Dia 23/08/2018 – Horário de 10:00 às 15:00



Espaço Rubro-Negro Madureira (Shopping Madureira)

Estrada do Portela, nº222, 3º piso – Madureira, Rio de Janeiro, RJ.

Dia 20/08/2018 a 22/08/2018 - Horário de 10:00 às 17:00

Dia 23/08/2018 – Horário de 10:00 às 15:00



Espaço Rubro-Negro (Shopping Plaza Niterói) – Exclusivo para troca de ingresso de sócio-torcedor

Rua Quinze de Novembro, nº8, 1º piso – Centro - Niterói – RJ.

Dia 20/08/2018 a 22/08/2018 - Horário de 10:00 às 17:00

Dia 23/08/2018 – Horário de 10:00 às 15:00



Espaço Rubro-Negro Gávea – Exclusivo para troca de ingresso de sócio-torcedor

Avenida Borges de Medeiros, 997 - Lagoa - Rio de Janeiro – RJ

Dias 20/08/2018 a 22/08/2018 - Horário de 10:00 às 17:00

Dia 23/08/2018 – Horário de 10:00 às 15:00