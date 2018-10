Ao ‘Bem Amigos’, Barbieri pede paciência com recém-chegados no Flamengo

Maurício Barbieri participou do programa “Bem, Amigos” desta segunda-feira (20). O técnico rubro-negro foi questionado sobre as contratações feitas recentemente no Flamengo, após a perda de jogadores importantes, como Vinicius Jr e Guerrero, e se tais contrações, como a do Vitinho e Uribe, têm sido feitas no impulso. Barbieri disse que é preciso paciência, e que a equipe está buscando o melhor "encaixe" com os novos reforços.

“Por mais que a gente traga um jogador para a mesma posição, às vezes a função muda pela característica dele. A gente começou o ano com o Everton, depois foi o Vinicius Junior. Começou com um encaixe e mudou. Perdemos o Vinicius e a gente está tentando encontrar esse encaixe. O Marlos vem crescendo.” , disse.

O treinador rubro-negro pediu calma nas avaliações sobre os jogadores e relembrou dos feitos já conquistados pelo Flamengo no ano.

“A gente tem que ter calma para fazer as avaliações. Quando cheguei, a conversa era de que o Éverton Ribeiro e o Diego não podiam jogar juntos. Agora ninguém tem dúvida que os dois podem jogar juntos e rendem muito bem. Na quarta-feira, o Rodinei fez um grande jogo, marcou o Cebola (Everton, do Grêmio), que é um dos melhores atacantes do Brasil no momento. O Everton não fez nada. Aí no jogo seguinte ele já não serve, tem que estar fora. A gente tem que ter cuidado nas avaliações, porque senão nos deixamos levar pela temperatura da torcida e acaba metendo os pés pelas mãos”, falou.

“Temos tentado fazer as melhores escolhas, alguns jogadores levam mais tempo para se adaptar. Campeonato Brasileiro é muito difícil. Tudo é questão de tempo. Não estamos satisfeitos com esse desempenho pós-Copa, gostaríamos de estar melhor. Mas é válido destacar que faz oito anos que o Flamengo não passava de fase na Libertadores, esta é a melhor campanha de pontos corridos do Flamengo. Dá o sinal de que estamos no caminho certo”, completou.

O Flamengo enfrentará o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil e os dois times terão perdas importantes no elenco. Fagner e Lucas Paquetá foram convocados por Tite para os amistosos contra Estados Unidos e El Salvador, dias 7 e 11 de setembro. No programa, juntamente com Osmar Loss, Barbieri falou sobre o calendário pesado e reclamou das perdas para um jogo tão importante.

“O Tite é o treinador da Seleção e tem a prerrogativa de convocar os melhores. Ele não é o errado da história, o errado é o calendário. É uma Data-Fifa, existem outros jogadores selecionáveis por outras seleções que também vão perder o jogo. Trauco foi convocado, Cuéllar não sei se vai ser, Piris também. A CBF te coloca para disputar uma semifinal de Copa do Brasil sem os melhores jogadores. Quem perde é o espetáculo”, afirmou.

O Flamengo disputa três competições: é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, com 37 pontos, atrás do São Paulo e Internacional. Está classificado para as semifinais da Copa do Brasil, contra o Corinthians e disputa as oitavas da Libertadores com o Cruzeiro, depois de ter perdido o jogo de ida por 2 a 0 em casa.