Fluminense recusa proposta do Monterrey por Pedro

O Fluminense recusou mais uma proposta feita por Pedro. Depois de recusar a oferta de 8,5 milhões do Bordeaux, o tricolor recebeu outra proposta do Monterrey, do México. O clube mexicano ofereceu 15 milhões de euros (R$ 67 milhões), valor superior ao oferecido pelo Bordeaux. Entretanto, o Fluminense recusou mais uma vez. Tricolor é dono de 50% dos direitos econômicos do atacante, e a multa rescisória é de 50 milhões de euros. Artilheiro do campeonato, Pedro, foi recentemente convocado para a seleção brasileira.

“É uma recompensa a ele, nada mais justo do que reorganizar a vida de um profissional, e o Flu tem honradez para fazer. O clube tem um ponto de partida para fazer algo pelo Pedro. O presidente tem resistido muito (ao assédio)", disse o diretor de futebol Paulo Angioni.

Com os salários de junho dos atletas e funcionários ainda atrasados, a venda de Pedro seria uma opção para amenizar a situação financeira do clube.

O atacante afirmou que seu futuro está sendo debatido pelos seus representantes e que sua concentração está toda no Fluminense. Algumas janelas europeias já fecharam, mas outros mercados importantes, como Espanha, Alemanha e França, têm a janela aberta até o próximo dia 31.