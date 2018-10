Fluminense é notificado por dívida no aluguel do Maracanã

O consórcio Maracanã notificou o Fluminense por uma dívida de seguidos aluguéis não pagos, de pelo menos R$ 620 mil. Cada jogo no Local custa R$ 100 mil ao tricolor, mesmo com reduções de despesas e a criação de um setor promocional por parte da diretoria, jogar no Maracanã significa prejuízo ao Fluminense.

No início da temporada, o Fluminense e a concessionária acordaram o pagamento de dívidas de anos anteriores. Acordo que foi quebrado pelo tricolor dada a dificuldade financeira pela qual o clube se encontra.

A notificação foi o primeiro passo da concessionária, não está descartada a rescisão de contrato por parte do consórcio devido a inadimplência do clube.

Em 2013 o Fluminense assinou um contrato de uso do Maracanã por 35 anos na qual o clube não tinha que pagar aluguel. Por determinação judicial, ele passou a ocorrer em 2016, após um

aditivo feito na gestão Peter Siemsen.

O Fluminense não se manifestou sobre o assunto, e a concessionária informou que o contrato está em vigor.