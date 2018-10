Em situações opostas, CRB e Fortaleza se enfrentam no Rei Pelé

Partida válida pela vigésima segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Disputada no estádio Rei Pelé, em Maceió.

Pela Série B nesta terça-feira, o CRB enfrentará o líder Fortaleza e poderá ajudar seu arquirrival CSA, além de, é claro, se ajudar a sair da zona de rebaixamento. O Galo enfrenta o Tricolor, às 20h30, no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 22ª partida dos clubes na competição.

O Fortaleza lidera com folga a competição, com 43 pontos, e procura seguir disparando. O clube como time mais próximo o segundo colocado CSA, que tem 37 pontos. O Tricolor vem de grande sequência de resultados. Já são quatro vitórias seguidas e seis jogos sem perder. No último domingo, o Leão venceu o Boa Esporte por 2 a 1 em casa.

Já o CRB é apenas o 18º colocado na tabela, com 22 pontos conquistados, a dois do Paysandu, primeiro time fora da zona de rebaixamento. O Galo vem exagerando nos empates nas últimas rodadas. Já são seis jogos sem vitórias, com quatro igualdades e duas derrotas. Na última rodada, o CRB empatou por 0 a 0 fora de casa com o Vila Nova.

Quando se enfrentaram no primeiro turno, o Leão derrotou o CRB pelo placar de 3 a 1 no Arena Castelão. Ao todo, as equipes já se enfrentaram 26 vezes na história, sendo nove vitórias do Tricolor, 11 empates e seis triunfos do time regatiano.

CRB vem com novas opções

O comandante Doriva ganhou mais duas opções para a sequência do torneio. Contratados na semana passada, o lateral-esquerdo Paulinho e o atacante Iago tiveram os nomes publicados no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e estão à disposição para o confronto desta terça.

Os dois jogadores foram relacionados para a partida, mas devem ficar apenas como opções no banco de reservas. Isso porque Doriva gostou do futebol apresentado pelo CRB no empate sem gols com o Vila Nova, em Goiânia, na última rodada, e pretende manter a mesma equipe, já que não tem nenhum desfalque por suspensão.

"Como adversário, eu sei o quanto o torcedor do CRB fez a diferença nos jogos no Rei Pelé quando vim jogar aqui. Contamos muito com o apoio deles para encarar o líder da competição e conseguir uma grande vitória", comentou o lateral Paulinho.

Leão deve ter pelo menos duas mudanças

As baixas já confirmadas do zagueiro Diego Jussani e do volante Felipe obrigarão o técnico do Fortaleza, Rogério Ceni, a fazer escolhas em seu plantel para montar o time titular para o duelo contra o CRB. Tanto Diego Jussani quanto Felipe receberam o terceiro cartão amarelo na vitória por 2 a 1 sobre o Boa Esporte na última rodada e cumprirão suspensão automática.

A expectativa é de que Roger Carvalho assuma a função na zaga e Derley seja escolhido para o posto de volante.Assim, Rogério Ceni não mudaria sua maneira de jogar, o que pode acontecer caso Gustavo retorne ao time titular nesta rodada. A entrada do atacante mudaria do esquema do Leão da Pici para o 4-3-3.

Embora o time regatiano figure na zona de rebaixamento do campeonato, o goleiro Marcelo Boeck acredita que o confronto será complicado e preconiza atenção para o time tricolor: "O CRB é um adversário forte, que sempre cresce muito em sua casa. Temos que ter o máximo de atenção para buscarmos um resultado positivo como visitante. Será muito importante pontuarmos novamente fora de casa", frisou o arqueiro.