Visando manter boa fase, Goiás recebe São Bento pela Série B

22° rodada do Campeonato Brasileiro Série B Local: Estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia (GO) Data: 21 de agosto de 2018, terça-feira Horário: 20h30 (de Brasília)

Nesta terça-feira (21), o Goiás recebe o São Bento, no Estádio Olímpico Pedro Ludovico, às 20h30 (de Brasília), em jogo válido pela 22° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Em duelo dos opostos, o Esmeraldino, que atualmente ocupa a quarta posição, com 33 pontos, quer continuar na arrancada para conquistar o acesso. Já o Bentão, com 25 pontos, ocupa a 13° posição, e quer reencontrar a vitória após maus resultados nas últimas rodadas.

Goiás busca manter o bom desempenho

O Goiás começou o Brasileirão frequentando a zona de rebaixamento e conseguiu a recuperação, chegando ao G4. O time goiano tem um bom retrospecto em casa, e nas últimas nove rodadas foram sete vitórias e duas derrotas.

Na última sexta-feira (17), o Goiás visitou o Figueirense, em Florianópolis e venceu de virada por 2 a 1. O time comandado pelo técnico Ney Franco não terá desfalques para o jogo contra o São Bento.

Vivendo altos e baixos, São Bento busca recuperação no campeonato

Se por um lado o Goiás vive um bom momento no Campeonato Brasileiro, o seu adversário desta terça-feira, o São Bento, não vive seus melhores dias. A equipe de Sorocaba está há três jogos sem vencer, sendo duas derrotas e um empate. No último sábado (18), o time comandado pelo técnico Marquinhos Santos, até deu trabalho para o vice-lider CSA, mas acabou sendo derrotado com gol no finalzinho.

Nesta segunda-feira (20), o São Bento anunciou novo reforço. Trata-se do atacante Danilo Bala, que assinou contrato de empréstimo com o time paulista até dezembro de 2019. O jogador chega ao São Bento para dar ânimo ao setor ofensivo, que marcou apenas um gol nos últimos três jogos. O jogador, porém, não deve enfrentar o Goiás. O técnico Marquinhos Santos não contará com Dudu Vieira, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.