Ramiro vê Grêmio com condições de conquistar Brasileirão e Libertadores

O Grêmio foi eliminado pelo Flamengo na Copa do Brasil na última quarta-feira (15), mas a equipe tricolor agora foca nas duas competições restantes: o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. A equipe vinha atuando com reservas na competição nacional, mas a partir da eliminação o treinador Renato Portaluppi vem usando a força máxima da equipe. Foi assim na vitória sobre o Corinthians em Itaquera, por 1 a 0, com gol de Éverton. O time que enfrenta o Cruzeiro em Porto Alegre na quarta-feira (22) também deve ter os principais titulares em campo.

Ramiro respondeu às perguntas dos jornalistas após o treino e tangenciou o assunto: “Dá, sim (para ganhar as duas). Duas competições fica bem mais fácil (de administrar). Eram três, sendo duas de mata-mata, tem um envolvimento pré-jogo diferente, tensão diferente. (Agora) É pontos corridos e um mata-mata, vamos brigar do início ao fim para conquistar mais alguma coisa. Da mesma forma que podemos conquistar dois, podemos não conquistar nenhum, mas vamos brigar e nos dedicar para no fim do ano termos um resultado positivo”, comentou.

Após a partida contra o Cruzeiro, o Grêmio visita o Atlético-PR, no sábado (25). E já na terça-feira tem decisão pela Libertadores da América, o tricolor gaúcho busca reverter a vantagem de 2 a 1 do Estudiantes, conquistada em Quilmes. O jogo de volta das oitavas-de-final da competição continental acontece na Arena do Grêmio, às 21h45min.

Mantendo o discurso de Portaluppi, Ramiro declarou foco nas duas frentes de disputa: “Agora, nós temos um campeonato de pontos corridos e um de mata-mata. Vamos brigar pelas duas competições. Assim como podemos vencer os dois, podemos não conquistar nenhum, mas vamos nos dedicar.”, completou.