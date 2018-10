Meio à maratona, Diogo Barbosa elogia rodagem no Palmeiras: “Estamos conseguindo vitórias”

O Palmeiras voltou a treinar nesta terça-feira (21) com foco na partida contra o Botafogo, na abertura do returno do Brasileirão. O lateral esquerdo Diogo Barbosa deu uma entrevista coletiva e projetou a sequência do campeonato.

Ao ser questionado sobre a maratona de jogos e as viagens o jogador elogiou o elenco: “O calendário é cheio de competições e graças a deus o elenco é muito bom e o professor tem rodado bem meu time e estamos conseguindo as vitórias mesmo mudando as peças”.



O Palmeiras não leva gols há sete jogos e o lateral respondeu sobre o funcionamento desse sistema defensivo que vem obtendo êxito e atingindo marcas históricas: “ O Felipão chegou falando que queria acertar o sistema defensivo do time, e hoje todos ajudam, como Dudu, os extremos, o próprio Borja nos ajudando muito e isso facilita para nós ali atrás, acho que o trabalho de todos ajudam nesse sistema”.

Essa mudança de comportamento do elenco desde a saída de Roger Machado também foi explicada pelo defensor que disse: “Então, são treinadores completamente diferentes, o Roger nos ajudou muito, e as coisas boas dele se juntaram com a do Felipão e está dando certo, o Felipão tem uma história aqui no Palmeiras e conhece como ninguém aqui a casa, colocou suas ideias e tem feito a diferença, não é demérito ao Roger mas o Felipão sabe como é o Palmeiras”



O atleta “brincou” sobre a forma como o Palmeiras deve se comportar no segundo turno do Campeonato Brasileiro e foi preciso: “Vencendo jogos” mas acabou complementando: “ Felipão sabe o que fazer e tem dado certo essa mudança de time durante os campeonatos, podemos continuar fazendo isso e são jogadores que entram e não deixam o rendimento cair”



O Palmeiras enfrenta o Botafogo nessa quarta feira (22) em jogo válido pela 20° rodada do Campeonato Brasileiro no Allianz Parque às 21 horas.