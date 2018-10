Aguirre se diz satisfeito e vê elenco fechado no São Paulo

O São Paulo tem um grande professor no comando, um técnico que confia em seu elenco e mesmo terminando o primeiro turno como líder, mantém a humildade e diz que seus comandados devem mantém os pés no chão, pois ainda restam mais um turno pela frente.

Em entrevista ao globoesporte, ao ser questionado sobre reforços, ele garantiu que não precisa de mais ninguém, pois já tem os melhores. Não como soberba, mas por acreditar nos seus atletas e por já ter contrato 12 reforços nessa temporada (confira lista no final da matéria).

''Está ótimo. Não precisa de ninguém. Este tema está fechado para mim. Os jogadores que tenho são os melhores e não preciso de mais ninguém''

Na quarta-feira (22), o Tricolor vai até Curitiba para enfrentar o Paraná, e mesmo a equipe sedo lanterna da competição, Aguirre prega a humildade.

“Temos de manter a humildade do grupo. Não pensar que somos mais do que ninguém. Temos de enfrentar cada jogo como se fosse uma final. Independentemente de quem está na frente a motivação tem de ser máxima. E não pensar que somos mais do que somos. Por isso falo a eles de humildade e de trabalho. Depois as coisas vão acontecendo.”

Ele ainda exaltou a consistência de jogo do grupo, que nas últimas rodadas demonstrou determinação e personalidade, diferente do que mostrava no início do campeonato.

''Tivemos momentos difíceis e aos poucos arrumamos e melhoramos. Nas últimas rodadas o time mostrou uma consistência de jogo, determinação e personalidade para estar onde merece. Porque em um campeonato tão difícil se estamos hoje no primeiro lugar é porque fizemos coisas boas. Os jogadores deram uma resposta excelente'', encerrou.

Relembre quais foram os 12 reforços do São Paulo para 2018

Jean (goleiro)

Bruno Peres (lateral-direito)

Régis (lateral-direito)

Anderson Martins (zagueiro)

Nene (meia)

Everton (meia-atacante)

Everton Felipe (meia-atacante)

Diego Souza (atacante)

Tréllez (atacante)

Rojas (atacante)

Gonzalo Carneiro (atacante)

Valdívia (atacante, saiu para o Al Ittihad FC)