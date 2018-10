Vasco sai na frente, mas cede empate ao Ceará em São Januário

Partida válida pela 19° rodada do Campeonato Brasileiro. No Rio de Janeiro no estádio São Januário.

Na noite desta segunda feira (20), o Vasco recebeu o Ceará em São Januário para o jogo de encerramento da 19° rodada do Brasileirão.

Na primeira parcial, o jogo foi bastante equilibrado com as duas equipes desenvolvendo muitas oportunidades de gol. Com o número de finalizações bem similar, seis a cinco para o Vasco, o clube carioca explorou uma de suas novas contratações Maxi Lópes começando de titular para que o time começasse com um grande reforço no ataque, já que a vitória é a única opção.

Mas mesmo com seus principais jogadores, jogadas realmente perigosas não aconteciam, até os oito minutos de partida o Vasco sufocava o Ceará em seu campo de defesa, Galhardo sempre se colocava a disposição para buscar as bolas e carregar ela até o campo de ataque.

O Ceará adotou uma medida de defesa que atrapalhava o volante Desábado dar ritmo ao meio de campo do Vasco, fazendo com que a bola não ultrapassasse a linha de meio de campo do time visitante. Com isso, o Ceará forçou o clube carioca a começar a dar passes longos forçando o erro do mandante.

Com o jogo esfriado, o Vozão começa a se organizar no jogo e se impor dentro da partida. Terminando a primeira parcial com mais finalizações que o clube cruz-maltino e com uma posse de bola bem balanceada, o time visitante mostra mais agressividade no final do primeiro tempo.

Na segunda parcial, o Ceará continua a se fechar totalmente em seu campo de defesa fazendo com que o Vasco tenha dificuldade de criar chances no ataque. Mas com a insistência do Gigante da colina em ficar na área de ataque é que a jogada de gol é originada. Aos 14 minutos, aos pés de Wagner, o Vasco finalmente desencanta. Com uma bola mal cortada por João Lucas dentro dentro da grande área, Maxi López ajeita de costas para Wagner que manda um chute com muita categoria para dentro do gol.

Mas o Vozão tem uma reação imediata. Aos 20 minutos do segundo tempo, apenas seis minutos após o gol do Vasco, o visitante empata a partida no Rio de Janeiro. Com uma jogada articulada por por Ricardinho batendo escanteio, Tiago Alves conseguiu subir mais que a zaga do clube cruz-maltino e consegue igualar o placar.

Com esse placar, o Vasco começou a correr atrás do resultado pois esse empate manteria o time carioca perto da zona de rebaixamento. Mesmo com as muitas jogadas aéreas executadas, a equipe do Ceará conseguiu se segurar na partida pois esse resultado seria uma boa conquistas para o Vozão jogando fora de casa.

Com o São Januário cheio, a torcida deixou o estádio decepcionada pela data de aniversário do clube próxima, os torcedores estavam esperando por um bom resultado para que as comemorações começassem positivas, mas a vitória não veio. Dentro do estádio foi ouvido grito de "time sem vergonha" vindo das arquibancadas mostrando a grande insatisfação da torcida.

O Vasco entra em campo novamente contra o Atlético Mineiro na quinta feira (23), as 20h no Independência. Já o Ceará joga contra o São Paulo no domingo (26), as 11h no Morumbi.