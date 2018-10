André Lima admite abatimento e diz que só trabalho pode tirar Vitória da má fase

Pior defesa da Série A, três goleadas sofridas nos últimos quatro jogos, zona de rebaixamento e troca de técnico. O Vitória vive uma fase terrível e isso gerou um abatimento nos jogadores do elenco, admite André Lima. Para o atacante, a equipe precisa trabalhar para recuperar os pontos perdidos e não ser rebaixado no Brasileirão.

''Nós temos que recuperar tudo, principalmente os pontos perdidos. Isso só vem com a vitória, com o trabalho. Todo um conjunto de fatores, que nos leva a isso. Temos que entender o quanto antes o que o Carpegiani quer nos passar, entender o modo dele de trabalhar e botar em prática. Temos que, o mais rápido possível, sair dessa situação. Estamos muito tristes, indignados com tudo que está acontecendo. Só mesmo pedir desculpa aos torcedores, ao presidente, a todos que estão aqui no clube. Dizer que nós jogadores vamos nos doar mais. Se o clube está nessa situação hoje, é culpa também dos jogadores. Nós que jogamos, nós que tentamos, dentro do campo, dar a vida pelo clube. Então temos que fazer algo a mais para que possamos tirar o Vitória dessa situação.''

Após o último jogo, a derrota em casa para o Palmeiras por 3x0, o técnico recém chegado, Paulo Cesar Carpegiani, afirmou que falta "garra e ambição" ao Vitória. André Lima não quis comentar sobre a declaração do treinador, mas admitiu um abatimento da equipe rubro negra.

''Eu, particularmente, costumo e não gosto muito de falar sobre o que o treinador fala. Acho que é uma coisa particular, que a gente tem que resolver internamente. Eu, quando estou fora de um jogo, assistindo de cima, eu consigo ver um jogo totalmente diferente de quando você está jogando ou no banco de reservas. Acho que apatia houve, houve um monte de outras coisas. Mas o mais importante, que a gente tem que frisar, é que o resultado, para a gente, não foi o que a gente queria. Nós temos que, de uma maneira ou de outra, tomar outra atitude, para que a gente possa voltar a vencer. Graças a Deus, temos jogo na quinta-feira, um jogo muito difícil, contra o Flamengo, na casa deles. O Flamengo também veio de uma derrota de 3 a 0. Então temos que... Não sei. Dar um jeito. Temos que ganhar. Não vejo outro resultado.''

Na décima sétima posição com 19 pontos, o Vitória enfrenta o Flamengo na próxima rodada pelo primeiro jogo do retorno do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada na próxima quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Maracanã.