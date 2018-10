Dagoberto faz gol solitário e Londrina supera Ponte Preta na Série B

JOGO VÁLIDO PELA 22ª RODADA DA SÉRIE B DO CAMPEONATO BRASILEIRO, EM JOGO DISPUTADO NO ESTÁDIO DO CAFÉ

Na última terça-feira, Londrina e Ponte Preta se enfrentaram pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo terminou em um placar de 1a 0, com gol de Dagoberto, de pênalti.

Com esse resultado, a Ponte cai para a 7ª posição, com 32 pontos. Já o tubarão fica com 27 pontos e em 11º lugar.

Queda de energia é o destaque de um primeiro tempo pouco movimentado

Londrina e Ponte Preta fizeram um primeiro tempo de poucas chances, onde os times foram se estudando desde o começo da partida, mas que ficaram apenas nisso.

Com uma leve vantagem dentro da partida, Lucas Ramon perdeu um gol praticamente feito, onde ele se lançou na bola e não conseguiu alcançá-la completamente e a mandou para fora. Então veio o apagão dos refletores.

Mais precisamente aos 33 minutos, os refletores do Estádio do Café se apagaram e demoraram 19 minutos para voltar a funcionar, sendo o grande destaque de um primeiro tempo mais estudado.

Na volta pro restante do primeiro tempo, a Ponte Preta, arrumada por Brigatti, conseguiu tomar as rédeas da partida e a dominar até o fim, tendo sua grande chance com Junior Santos, que dominou dentro da área, limpou o defensor que vestia azul e branco e bateu em cima do goleiro Vagner, que fez um boa defesa.

Dagoberto marca e Londrina vence pela segunda vez no ano

O segundo tempo começou da mesma foram que o primeiro, de uma forma lenta e com poucas chances criadas por ambos os times. Dagoberto, logo aos 3 minutos, mostrou que já estava a fim de jogo quando quase marcou de escanteio. O jogo continuou lento e estudado, quando Lucas Costa cabeceou com muito perigo, após uma falta cobrada por Dagoberto.

A primeira boa chance da Ponte foi aos 22 minutos, quando Nicolas recebe de Junior Santos, bateu cruzado mas mandou a bola por cima do gol defendido por Vagner. Mas essa chance não resultou em uma posse da Ponte no jogo. Logo após isso, Ramires tocou com a mão na bola dentro da área e o juiz deu pênalti. Com uma batida seca no canto direito do goleiro, Dagoberto abriu o placar para o time da casa.A chance mais clara após o gol foi um chute de Moccelin, de muito longe, que foi para fora.

Pela 23ª rodada, o Londrina viaja até Fortaleza para enfrentar o líder Fortaleza, no Castelão. O jogo ocorre no sábado (25), às 19h. Já a Ponte tem o dérbi de Campinas, onde enfrenta o Guarani, no Moisés Lucarelli. O jogo será às 16h30.