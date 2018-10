Com apoio da torcida, Oeste vence vice-líder CSA e se afasta do Z4

O Oeste mostrou força jogando em casa e derrotou o CSA, por 2 a 1, na noite dessa terça-feira (21), na Arena Barueri, pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os gols da partida foram marcados por Mazinho e Joilson, para o Rubrão, e Leandro Souza, que descontou para os alagoanos.

O inicio do confronto foi equilibrado, com uma leve vantagem para os mandantes. A equipe paulista tinha mais posse de bola e arriscava mais, embora não chegasse a ameaçar o adversário. Apenas com 19 minutos surgiu a primeira boa chance, uma cabeçada forte de Zé Eduardo, após cruzamento de Conrado, que foi bloqueada por Matheis Lopes.

Pouco depois, aos 21, Mazinho abriu o placar para a Onça Rubro-Negra. Uma jogada inteligente de Zé Love, abusando da função de pivô e facilitou a vida do camisa 10, que finalizou e ainda contou com desvio na zaga para guardar a bola no cantinho da meta.

Sendo pressionado, a estratégia do Azulão do Mutange foi trocar passes no campo de defesa e tentar encontrar brechas na marcação oestina. Já nos últimos instantes da primeira etapa, aos 39, em uma cobrança de escanteio de Daniel Costa, Leandro Souza ganhou a dividida com os zagueiros e desviou com o pé direito para empatar para os visitantes.

Na volta para o segundo tempo, o Alviceleste tentou mudar o ritmo e se manteve mais no campo de ataque. Porém, quem aproveitou para desempatar foi o Rubrão, com Joilson, aos dez minutos. Conrado cruzou e o defensor subiu mais que Celsinho e, de cabeça, acertou o ângulo de Felipe Garcia.

A tentativa de resposta veio dos pés de Celsinho. Uma bomba de longe que raspou gol de Tadeu. O confronto ficou mais intenso, com uma grande quantidade de finalizações. A Onça chegou oito vezes, mas só acertando o alvo em quatro oportunidades. Já o Marujo de Alagoas tentou 12, mas conseguiu apenas quatro no alvo.

Com o jogo se encaminhando para o final, o Rubro Negro Paulista ainda desperdiçou duas grandes oportunidades de fazer o terceiro. Com 40 minutos, Jean recebeu bom passe de Pedrinho e chutou de primeira, mas a bola subiu demais. Aos 43, novamente Jean chegou, pegando forte de fora da área e obrigando Felipe Garcia a fazer uma defesa milagrosa.

O resultado não altera a posição de nenhum dos dois times na tabela. Com 37 pontos, o Azulão continua na vice liderança da competição, seis pontos atrás do Fortaleza. O Rubrão soma 30 e permanece na zona neutra, na 11ª posição. Na próxima sexta-feira (24), às 19h15, o Oeste visita o Coritiba, no estádio Couto Pereira. Um dia depois, às 16h30, o CSA recebe o Criciúma, no Rei Pelé.