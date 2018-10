Corinthians e Cruzeiro decidem em casa às semifinais da Copa do Brasil

Em sorteio realizado na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta manhã (22), ficaram definidos os mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil. Corinthians e Cruzeiro decidem em casa contra Flamengo e Palmeiras, respectivamente.

Flamengo e Palmeiras mandarão as partidas de ida no dia 12/09, às 21h45, no Maracanã e Allianz Parque. Os confrontos de volta acontecerão dia 26/09, 15 dias depois, na Arena Corinthians e no Mineirão.

O Verdão decidiu às quartas de final em casa, contra o Bahia, e confirmou classificação. O Rubro-Negro carioca também decidiu a última eliminatória diante do Grêmio nos seus domínios e garantiu a vaga para o penúltimo mata-mata da Copa. A exemplo dos primeiros, a Raposa também decidiu em casa e passou do Santos nas penalidades máximas. Somente o Alvinegro decidiu fora, contra a Chapecoense, e agora decidirá em seus domínios.

Os quatro times, antes de definirem os finalistas da copa nacional, entram em campo pelo Campeonato Brasileiro e pela Conmebol Libertadores, Flamengo e Cruzeiro em confronto direto pela competição sul-americana.

Vale ressaltar que a fase da competição conta com o auxílio do árbitro de vídeo e que o gol fora de casa não conta mais como critério de desempate, diferente dos últimos anos.