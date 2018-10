Em busca da 3° vitória consecutiva, Atlético-MG recebe o Vasco no Independência

O elenco do Atlético-MG fechou a preparação na Cidade do Galo para o jogo contra o Vasco nesta quinta-feira (23), às 20h, no estádio Independência, válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Galo ocupa a 5° colocação e vai em busca da sua terceira vitória consecutiva no campeonato pela segunda vez. Antes da parada da Copa, o clube já havia emplacado três vitórias seguidas contra América-MG, Fluminense e Ceará. O Vasco, por sua vez, se encontra perto da zona de rebaixamento, na 15° posição. O Cruz Maltino, que está perto de anunciar Alberto Valentim como novo técnico, não sabe o que é vencer há 4 rodadas.

Elias de volta

Com a suspensão de José Welison pelo terceiro cartão amarelo, Elias está confirmado como 2° volante ao lado de Matheus Galdezani no meio campo. O meia Nathan, ganhará mais uma chance entre os titulares. A equipe que deve ir a campo contra o Vasco tem: Victor, Emerson, Leonardo Silva, Iago Maidana e Fábio Santos; Matheus Galdezani, Elias, Nathan e Cazares; Chará e Ricardo Oliveira.

O volante Adilson está recuperado de lesão porém não está na condição física ideal. Ele não vem figurando nem entre os reservas nos treinos, fazendo apenas trabalhos à parte de recondicionamento físico.

Desde segunda-feira, o elenco do Atlético fazia apenas trabalhos físicos no CT, somente nesta quarta que o técnico Thiago Larghi orientou uma atividade tática, porém sem muita intensidade. Matheus Galdezani comentou sobre a expectativa para o duelo no Horto:

"Vai ser um jogo difícil. É o Vasco, um clube grande, só que a gente tá favorecido pelo fato de estarmos jogando dentro de casa, com nosso torcedor. A gente vem de um momento bom, então é colocar em prática tudo aquilo que a gente vem fazendo nesses jogos contra Santos e Botafogo. É jogar com seriedade e garra que as coisas vão acontecer", projetou.

(Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

Interino Valdir Bigode ainda não venceu

O Vasco, que atualmente está sendo comandado pelo técnico interino Valdir Bigode, ainda não venceu desde a saída de Jorginho. O clube de São Januário, vive uma situação bem diferente em relação ao último encontro sobre o Atlético na primeira rodada do Brasileiro. Zé Ricardo ainda era o técnico da equipe e o Vasco venceu o Galo de virada por 2x1 em menos de 6 min para o fim da partida.

Para o jogo desta quinta, Bigode não terá a sua disposição o lateral Ramon, o zagueiro Leandro Castán e o meia Giovanni Augusto, todos com problemas físicos. Em seus lugares, entraram Lenon, Henrique e Andrey. O provável Vasco terá: Martín Silva, Henrique, Luiz Gustavo, Bruno Silva e Lenon; Desábato, Andrey, Wagner, Yago Pikachu e Thiago Galhardo; Maxi López.

Mesmo sem vitórias, Henrique destacou o trabalho de Valdir Bigode: "O Valdir tem a confiança do trabalho dele por todo o grupo. A gente sabe do potencial dele. Não vejo muita indefinição. Trabalho está sendo bem feito", afirmou.

(Foto: Rafael Ribeiro/Vasco)