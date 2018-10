CBF confirma partida e Atlético-PR fará nova viagem para enfrentar a Chapecoense

Depois ter sido divulgado o adiamento do confronto entre Chapecoense e Atlético-PR, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou a realização da partida para a próxima quarta-feira (22). Após um impasse no pouso, devido ao mau tempo e o fechamento do aeroporto em Chapecó, a assessoria atleticana informou que será feita uma nova tentativa de voo, que está previsto para decolar às 11h.

Originalmente, o elenco do Furacão tinha chegaria às 14h30 dessa terça-feira, em um avião fretado. A aeronave, que não possuía homologação para operar os sistemas de auxílio à navegação existentes, decolou para Chapecó, mas a névoa e a chuva impediram a aterrissagem e o Rubro Negro precisou retornar para Curitiba.

O próprio Verdão do Oeste já havia sofrido com esse problema, na última segunda-feira (20), após a partida contra o São Paulo. Na ocasião, uma neblina impediu a equipe de pousar em Santa Catarina e foi preciso parar em Porto Alegre e voltar para casa de ônibus, chegando apenas às 4h da madrugada do dia seguinte.

Segundo o artigo 19 do regulamento de competições da CBF, uma partida pode ser interrompida ou adiada quando: Há falta de segurança; mau estado do campo, de modo que o jogo se torne impraticável ou perigosa; falta de iluminação adequada; ausência de ambulâncias; conflitos ou distúrbios graves no campo ou no estádio; procedimentos contrários à disciplina por parte dos componentes dos clubes ou de suas torcidas; fato extraordinário que represente uma situação de comoção incompatível com a realização ou continuidade da partida.