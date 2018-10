Atlético-PR não consegue pousar em Chapecó na segunda tentativa e jogo é adiado

O Atlético-PR não conseguiu chegar ao seu destino para o jogo desta quarta (22), contra a Chapecoense, pelo Campeonato Brasileiro. Depois de tentar por duas vezes, sem sucesso, a CBF confirmou o adiamento para o mês de setembro.

Na manhã do dia do confronto, a delegação rubro-negra embarcou no aeroporto de São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, para uma última tentativa de chegar à Chapecó. Porém, com condições climáticas desfavoráveis, a aeronave não conseguiu decolar.

Importante lembrar que na tarde de terça, véspera da partida, o clube paranaense, em vôo fretado, já havia tentado pousar em Chapecó e depois em Passo Fundo (RS). Mas, sem sucesso, foi preciso retornar à Curitiba, onde voltaram a se concentrar.

Ainda na terça (21), foi divulgado que em novo voo fretado, o Furacão conseguiria viajar para Santa Catarina na manhã do dia seguinte, fazendo com que não precisasse de adiamento. Entretanto, com o mau tempo no Sul do país persistindo, não foi possível realizar a viagem.

Devido à impossibilidade de jogo, a CBF, por meio de sua assessoria de imprensa, comunicou que o duelo entre Chapecoense e Atlético-PR se transferiu para 13 de setembro, quinta-feira, na Arena Condá. O horário do confronto válido pela 20ª rodada do Brasileirão ainda foi escolhido.