Em noite gelada, Avaí supera Juventude e alcança oito jogos de invencibilidade na Série B

INCIDENCIAS : Partida válida pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2018, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis, SC. Publico total: 2.138 torcedores; Renda: R$ 43.724.00

Em noite chuvosa e com a temperatura em torno dos 12ºC, que afastou muita gente da Ressacada, o Avaí conseguiu uma importante e trabalhosa vitória diante do Juventude. Matheus Barbosa marcou o único gol da partida na Ressacada, o primeiro dele com a camisa do Leão.

Este foi o terceiro triunfo em três encontros do Avaí contra o Papo no ano - antes, havia vencido por 2 a 0 pela Copa do Brasil e por 3 a 1 no primeiro turno da Série B. Além disso, este foi o oitavo jogo seguido do time catarinense sem derrotas - três vitórias e cinco empates -, e o quinto consecutivo dos gaúchos sem marcar sequer um gol.

O primeiro tempo teve o Avaí, como era de se esperar, mais presente no campo de ataque, mas não foram muitas as chances criadas. O Juventude se fechou e minou o ponto forte do rival - o lado direito do ataque -, limitando o poder de criação dos mandantes. Além disso, o gramado pesado pela chuva intermitente em Florianópolis diminuiu o ritmo da partida. Com isso, o Leão tentou utilizar mais a presença dos meias Moritz e Marquinhos pelo centro do campo, e foi aí que as melhores chances foram criadas.

Aos 17, após cruzamento de Capa na primeira trave, Marquinhos ajeitou de peito, Moritz finalizou de primeira, e exigiu a primeira boa defesa de Matheus. Quatro minutos depois, Moritz recebeu de frente para a área após ajeita de Rodrigão, e teve que finalizar duas vezes, mas mandou chute venenoso, para outra intervenção do goleiro alviverde.

Depois deste bom momento vivido pelo Avaí, o Juventude conseguiu segurar e diminuir o número de chances dos catarinenses. No total, foram apenas nove finalizações no total, cinco do Leão e quatro do Papo - três a um em chutes certos. A posse de bola também foi equilibrada: 52% a 48% a favor dos mandantes.

Encaixotado na marcação jaconera, o Avaí teve dificuldades para voltar a assustar o goleiro Matheus, e acabou cedendo apenas uma ocasião aos gaúchos em uma falha. Aos 42, Leandro Lima recebeu de Maurício, aproveitou erro de Judson e ficou com espaço na entrada da área para finalizar, mandando com muito perigo, à direita do gol a última oportunidade da etapa inicial.

Na segunda etapa, o Avaí voltou com uma postura mais agressiva, apesar de não fazer alterações, e pressionou o Juventude. O time da casa rondou a área rival, e deu pouco espaços ao Papo. A posse de bola subiu - terminou em 54% - e o número de finalizações foi ainda mais expressivo: 13 a quatro no segundo tempo.

Apesar disso, faltava pontaria para o Leão sair na frente. Aos 16, em grande arrancada, o zagueiro Betão tabelou com Rodrigão, saiu na entrada da área e foi derrubado, mas a bola sobrou limpa para Marquinhos. O camisa 10 ficou de frente para o goleiro, mas acabou finalizando fraco, e parou em Matheus. No minuto seguinte, a única ocasião perigosa dos visitantes nos 45 finais. Após cruzamento de Leandro Lima, Aranha saiu mal e a bola sobrou para Fellipe Mateus. O goleiro se recuperou para salvar a finalização do meia, porém a bola sobrou para Elias, que girou batendo de pé esquerdo e perdeu oportunidade incrível para o Juventude mandando à direita.

Esse momento foi o estopim de um jogo mais aberto, e de muitas chances criadas. Aos 19, em cobrança fechada de escanteio, Marquinhos exigiu intervenção de Matheus, que espalmou para o meio. Rodrigão finalizou de cabeça no rebote, mas Micael salvou em cima da linha e a defesa afastou na sequência. Pouco tempo depois, Renato fez boa jogada pela direita, cruzou na primeira trave e Rodrigão cabeceou no canto, porém parou em grande defesa do goleiro.

Aos 27, em passe brilhante em profundidade, Renato deixou Moritz de frente para o gol, mas o canhoto chutou de pé direito sem direção e perder mais uma grande ocasião para os mandantes. Foi a última do camisa 30 antes de ser substituído. E a mexida de Geninho funcionou. Aos 32, após mais uma cobrança de escanteio venenosa de Marquinhos, Matheus Barbosa, poucos minutos após entrar, mergulhou de cabeça no meio da área e tocou para o fundo das redes, marcando pela primeira vez com a camisa do Avaí.

O técnico Julinho Camargo tentou ainda uma cartada final para buscar o empate, mas não foi suficiente. O Avaí se protegeu com a entrada de mais um zagueiro, e não cedeu nenhuma grande chance. Já aos 48, após cobrança de escanteio para o Juventude, Aranha afastou da área, o Leão puxou contra ataque em 3x1, e Capa deixou Rodrigão de cara para o gol, mas o centro-avante finalizou no travessão. No fim, oitava partida dos catarinenses sem derrota, e um jejum ainda maios para os gaúchos.

Com 36 pontos, o Leão sobe momentaneamente para o terceiro lugar, mas seca o Atlético-GO, que enfrenta o Guarani, e o Goiás, que joga contra o São Bento, ainda nesta terça-feira para se manter no G-4. Já o Juventude tem 26 e é o 14º, apenas dois pontos acima da zona de rebaixamento.

Os dois times voltam a campo no sábado (25). O Avaí viaja à Sorocaba, onde enfrenta o São Bento, às 16h30. Mais tarde, às 21h, o Juventude fecha a rodada no Alfredo Jaconi contra o desesperado Boa Esporte.