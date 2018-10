Elton espera aplicar 'lei do ex' pelo Bahia contra o Internacional

O Bahia vai encarar o Internacional na Arena Fonte Nova, nesta quarta-feira. Embalado por uma sequência de oito jogos sem sentir o sabor da derrota, o tricolor baiano já tem candidato para balançar as redes contra o Colorado. O volante Elton, ex-Inter, brincou sobre a 'lei do ex' depois que seu parceiro de equipe, Douglas Grolli, marcou contra seu ex-clube, o Cruzeiro, no jogo anterior.

"A gente veio falando na viagem. Antes do jogo (contra o Cruzeiro) falei pro Grolli: “Você vai marcar o gol, é lei do ex”. Ele fez o gol, me abraçou. A gente veio brincando que agora é minha vez. Também tem o Gilberto. Joguei lá bastante tempo, desde 2007, tinha contrato até 2014. Gosto muito do clube, das pessoas que trabalham lá, mas agora estou defendendo o Bahia. Espero que chegue minha vez de fazer a "lei do ex", que seja amanhã. Tenho certeza que vai ser um grande jogo porque eles estão em uma crescente muito boa, a gente também está numa crescente e quer subir na tabela", declarou.

A sequência pesada de jogos também foi assunto. O Bahia foi o único time da Série A que não parou de jogar durante a parada para a Copa do Mundo, já que disputou as semifinais e final da Copa do Nordeste. Recentemente eliminado na Copa do Brasil, o tricolor se divide entre a disputa do Brasileirão e da Sul-Americana. Elton revelou que o cansaço tem sido preocupação recorrente da comissão técnica.

"Está tendo um jogo atrás do outro, é verdade, ainda mais para nossa equipe. O desgaste vem porque quando se entra em campo, durante os 90 minutos, você quer ganhar. Você joga o máximo de sua força, se dedica para sair com o triunfo. O desgaste vai vir, é normal, é consequência dos jogos. O treinador sempre fala que temos que ser profissionais, saber sentir o nosso corpo. O corpo vai mandando o aviso quando a posterior pesa mais, algum lugarzinho pega mais, e o cara tem que jogar limpo com a comissão técnica, que vai ajudar o trabalho deles, vai poder poupar antes de acontecer alguma coisa, uma lesão que vai tirar o jogador por mais tempo. A gente está sendo bem sincero. Quando está cansado, percebe, fala pro treinador, mas nessa fase que a gente está, todos estão querendo jogar, colocar o Bahia mais em cima da tabela do Brasileiro", disse.

O jogador comentou também as mudanças na postura do elenco e dos objetivos nas competições em que disputa.

"Nosso time está sempre falando que quer estar sempre os primeiros. Nosso ritmo de jogo já é outro fora de casa. A torcida cobrava muito a gente, nós os cobrávamos que fora de casa a gente não conseguia impor nosso ritmo de jogo. Dentro de casa a gente fazia uma bela atuação e chegava fora era lamentável. Hoje em dia não, estamos fazendo grandes jogos fora de casa. A gente quer estar lá em cima, brigando por coisas grandes. Estamos vivos na Sul-Americana e a gente sabe que dá pra chegar. Nosso grupo está crescendo", finalizou.