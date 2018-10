Criciúma e Coritiba empatam e mantêm jejum de vitórias na série B

Criciúma e Coritiba empataram por 2 a 2 nesta noite de terça feira (21), no Heriberto Hülse, e aumentaram suas sequências sem vitórias na Série B do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Coxa luta para entrar no grupo de acesso, o Criciúma tenta escapar na zona de rebaixamento. O empate não foi bom para nenhuma das duas equipes, já que agora seus objetivos estão mais distantes.



O Criciúma saiu na frente, abrindo 2 a 0 no placar, com Zé Carlos e Vitor Feijão, mas não foi capaz de segurar a vantagem, cedendo o empate. O goleiro Wilson foi o nome da partida: marcou um gol de pênalti e fez grande defesa na cobrança de falta de Alex Maranhão, já nos acréscimos do segundo tempo.



O Criciúma aproveitou o apoio da torcida e o bom retrospecto dentro de casa para pressionar o Coritiba logo no início, mas viu o goleiro Wilson em ótima noite. Só que de tanto martelar o gol saiu. Zé Carlos foi derrubado dentro da área e ele mesmo cobrou o pênalti, abrindo o placar em. O Criciúma aproveitou o bom momento e não deixou o Coxa respirar e ampliou o placar dois minutos depois, com Vitor Feijão.