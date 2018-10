Mano Menezes admite sondagem da Seleção Paraguaia, mas descarta deixar o Cruzeiro

O técnico Mano Menezes foi sondado para assumir a seleção do Paraguai, na vaga de Arce - que fez sucesso como lateral de Palmeiras e Grêmio na década de 1990 e fracassou na tentativa de colocar o vizinho na Copa da Rússia. O treinador do Cruzeiro confirmou primeiramente ao GloboEsporte.com a sondagem, mas descartou a saída, neste momento, por ter contrato com a Raposa até o fim de 2019.



Em junho, Mano havia sido procurado pelo Sporting, de Portugal, mas também negou qualquer possibilidade de deixar a equipe celeste. O treinador é um dos que há mais tempo está em um mesmo time no futebol brasileiro e vem sendo alvo do interesse de outros clubes.



O Paraguai vem sendo comandado interinamente por Gustavo Morinigo. De acordo com o site do jornal ABC, a Associação Paraguaia de Futebol (APF) teria sondado três treinadores - "um colombiano, um brasileiro e outro sul-americano".

Ainda segundo a publicação, o colombiano seria "Juan Carlos Osorio, que deixou o México após a Copa do Mundo de 2018 na Rússia, mas também é uma possibilidade para a Colômbia substituir José Pekérman. " No mês passado, o atual técnico do Palmeiras, Luiz Felipe Scolari, também foi procurado pela APF.



Contando as duas passagens pelo Cruzeiro, Mano Menezes já tem 167 partidas à frente do time mineiro, com 83 vitórias, 48 empates e 36 derrotas, aproveitamento de de 59,2%. O treinador já conquistou a Copa do Brasil do ano passado e o Campeonato Mineiro deste ano.