Figueirense arranca vitória do Boa Esporte fora de casa e sobe na tabela da Série B

INCIDENCIAS : Partida válida pela 22° rodada da série B do Campeonato Brasileiro. No estádio Melão em Municipal de Varginha.

Na noite terça feira (21), o lanterna da competição Boa Esporte recebeu o Figueirense em casa no estádio Melão pela 22° rodada da série B do Campeonato Brasileiro. Em um jogo onde o time visitante manteve o domínio do início ao fim, a encaminhada vitória por 2 a zero

Com o partida inciada, o Figueirense já havia mostrado no primeiro minuto que iria ficar no campo de ataque o tempo todo procurando oportunidades para matar o jogo logo, tirando vantagem das fraquezas do mandante. Por isso, logo no segundo ataque do time, com dois minutos de jogo o primeiro gol da partida acontece pelos pés de Juninho. Em uma tabela com o volante Pereira, em alta velocidade, o atacante invade a área e toca a bola para o fundo do gol com a saída do goleiro Fabrício do gol, abrindo o marcador.

O Boa Esporte teve muitas dificuldades de sair para o jogo pois esbarrava na boa marcação do Figueirense. Errando muitos passes, o time adversário sempre conseguia estar presente em seu campo de defesa, a saída rápida uma articulação de jogada com o seu meio campo nunca acontecia.

Ditando o ritmo de jogo, o time visitante rodava a bola tranquilamente pelo seu campo de ataque. Aos 28 minutos, o segundo gol sai a partir de um contra-ataque puxado por Juninho, que da um passe para Gustavo Ferrareis que manda um belo chute no canto direito do gol e amplia a vantagem no estádio Melão para o Figueirense.

Na segunda etapa, o Boa Esporte teve uma boa oportunidade aos 53 minutos de jogo. Com um jogada inciada por Barbio, ele aciona Bruno Tubarão que lança para Douglas Baggio dentro da área, mas ele bate mal e isola por cima do gol. Tentando reverter o placar, o time mandante ataca bastante no segundo tempo, obrigando o goleiro Denis a fazer boas defesas para segurar a vitória do Figueira.

Com o jogo definido no primeiro tempo, o Figueirense adotou a medida de se fechar no seu campo de defesa e esperar o erro do adversário para sair em contra-ataque.

Com essa medida, o Boa Esporte pode tirar vantagem e se manter no campo de ataque o tempo inteiro, mas faltou com a precisão de seus atacantes que não conseguiam finalizar corretamente e os jogadores pecavam muito nos erros de passe.

Com o resultado final, o Figueirense pula para a sétima colocação. Já o Boa Esporte, ainda continua na zoa de rebaixamento e na última posição do campeonato.

Pela 23° rodada, no próximo sábado (25), as 21h o Boa Esporte enfrenta o Juventude fora de casa. O Figueirense joga contra o Brasil de Pelotas no Orlando Scarpelli na sexta feira (24), as 19:15h.