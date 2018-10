Flamengo comemora aval para por em prática projetos na Gávea: "Um sonho de décadas"

Em carta aos sócios, enviada nesta quarta-feira (22), o Flamengo informou o aval para os projetos de melhorias na Gávea, após serem alterados os limites de uso do terreno onde é localizada a sede rubro-negra. Há muitos anos, o time vem solicitando autorização ao governo do Estado para construção de uma arena mais moderna e de outros equipamentos. Até hoje, o time era impedido de implementar projetos com possibilidade de exploração comercial em sua sede social.

+ Confira ofertas de nosso parceiro Futfanatics

No primeiro semestre do ano, em uma cerimônia realizada no Palácio da Cidade, com a presença do governador do Estado do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, o prefeito da Cidade do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, Eduardo Bandeira de Mello, presidente do Clube de Regatas do Flamengo e do vice-presidente do Fla-Gávea, Humberto Mota, foi entregue o despacho do Governador, que altera os limites do uso do terreno cedido ao clube no ano de 1934.

Tal ato governamental, permitirá que o Flamengo coloque em prática projetos que ampliam as opções de lazer e entretenimento para associados, sócios-torcedores, torcedores do time, e também para a comunidade entorno do clube. Além disso, é de grande importância a boa utilização da área, com atividades esportivas-sociais, de maneira que a prática de outros esportes seja incentivada no estado.

O Flamengo quer colocar em prática a revitalização do Estádio José Bastos Padilha, além da construção de uma nova academia de ginástica e de um restaurante. O projeto do restaurante encontra-se em fase final de elaboração e será, em breve, encaminhado ao Conselho Deliberativo para apreciação.

Outro benefício da medida é trazer segurança jurídica a parceiros comerciais na construção da Arena Multiuso. A arena provavelmente será a nova casa do basquete rubro-negro. No último NBB, o "Orgulho da Nação" atuou na Arena Carioca 1, mas também por muito tempo já jogou no Maracanãzinho e no Tijuca Tênis Clube. O ginásio também deve abrigar a equipe feminina de vôlei, que disputará a Superliga B pela primeira vez em 2019.