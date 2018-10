Flamengo acerta renovação de contrato do zagueiro Léo Duarte

Na tarde desta quarta-feira (22), o Flamengo anunciou na sua conta oficial do Twitter a renovação do contrato do zagueiro Léo Duarte. O jovem, de apenas 22 anos, renovou seu contrato com o clube da Gávea até dezembro de 2022.

Léo Duarte estreou pelo time profissional em 2016, no mesmo ano que foi campeão da Copa São Paulo, sendo um dos destaques da competição.

Em 2018, o jogador que veste a camisa 43 se tornou titular absoluto do time, deixando os zagueiros mais experientes Juan e Rhodolfo no banco de reservas. A titularidade de Léo Duarte quebrou toda desconfiança e críticas em relação ao seu futebol, e também pelas inúmeras lesão que já sofreu quando passou a compor a equipe profissional.

Atualmente ele forma a dupla de zaga com Réver. Léo tem 45 partidas com a camisa do Flamengo, mas ainda não marcou gol. No entanto é um destaques do Flamengo nesta temporada.