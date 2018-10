Resultado Fluminense 1x0 Corinthians pelo Campeonato Brasileiro 2018

PARTIDA VÁLIDA PELA 20ª RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO 2018, QUE SERÁ DISPUTADO ÀS 21H45, NO ESTÁDIO MARACANÃ, NO RIO DE JANEIRO.

INCIDENCIAS : PARTIDA VÁLIDA PELA 20ª RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO 2018, QUE SERÁ DISPUTADO ÀS 21H45, NO ESTÁDIO MARACANÃ, NO RIO DE JANEIRO.

Obrigado por acompanhar conosco o jogo entre Fluminense e Corinthians, torcedores cariocas, paulistas e de todas as regiões brasileiras. Fiquem ligados nas repercussões e no pós jogo da VAVEL Brasil. Até a próxima partida.

Com a vitória, o Fluminense se manteve na nona colocação, com 26 pontos. Já o Corinthians, desceu para a oitava posição com 26 pontos.

49' FIM DE JOGO! Fluminense 1x0 Corinthians.

47' Fluminense tenta chegar ao ataque, mas Danilo Avelar tira para a linha de fundo.

45' Teremos quatro minutos de acréscimos. Vamos até os 49 minutos.

44' Gilberto cruza e Pedro desperdiça chance de matar a partida.

43' CARTÃO AMARELO PARA GUM! Zagueiro demorou para bater a falta e foi advertido.

41' Corinthians vai trocando passes no campo de ataque, mas não consegue criar nenhum jogada.

39' Marcos Júnior cruza para Richard que chuta de primeira e isola para a linha de fundo.

37' Araos arrisca de fora da área, mas a bola para na zaga do Flu.

35' SUBSTITUIÇÃO NO CORINTHIANS: Sai Jadson e entra Angelo Araos.

34' QUASE!!! Douglas lança Danilo Avelar que bate de primeira e a bola sai pela de fundo.

32' Muitos lançamentos errados de ambas equipes.

29' CÁSSIO!!!!!! Sornoza chuta de fora da área e camisa 12 corinthiano defende.

27' Marcos Júnior cobra escanteio, Gum cabeceia e marca o segundo gol. Entretanto, a bola havia feito curva por fora.

26' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE: Sai Dodi e entra Marcos Júnior.

24' Corinthians tenta chegar ao ataque, mas erra muitos passes.

22' Ayrton Lucas arranca pela esquerda, porém é parado por Pedro Henrique.

20' Escanteio para o Fluminense. Sornoza cobra, mas árbitro marca impedimento do atacante Pedro.

18' SUBSTITUIÇÕES NO CORINTHIANS: Saem Pedrinho e Ralf e entram Mateus Vital e Jonathas, respectivamente.

16' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE: Sai Jadson e entra Mateus Norton.

14' Pedro dribla a defesa inteira do Corinthians, sai na cara do gol, mas O centroavante chuta para fora.

12' Matheus Alessandro faz uma bela jogada pela esquerda e toca para trás. Sornoza chuta de primeira e isola a bola.

10' Sornoza cruza a bola na área e Pedr cabeceia para a fora.

8' Tricolor carioca é quem mais chega ao ataque, até o momento.

6' Fluminense aproveita a superioridade numérica e Corinthians tem muita dificuldade para criar jogadas ofensivas.

4' Pedrinho tenta tabela com Clayson, mas erra passe.

3' Ayrton Lucas cruza rasteiro, mas Avelar tira da área.

1' Fluminense começa atacando e quase marca o segundo gol, Cássio realiza uma bela defesa, mas o juiz marca posição irregular de Matheus Alessandro.

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

Jadson diz que agora o Corinthians tem que se organizar para tentar marcar o gol de empate.

Jogadores do Corinthians reclamam com a arbitragem, após o término da primeira etapa.

51' FIM DE PRIMEIRO TEMPO!!!

50' Matheus Alessandro novamente em posição irregular.

48' NÚMERO DE FINALIZAÇÕES: 5 para o Fluminense e 2 para o Corinthians.

47' CARTÃO AMARELO PARA PEDRO HENRIQUE! Zagueiro mata contra-ataque do Fluminense e é advertido.

46' Teremos seis minutos de acréscimos. Vamos até os 51 minutos.

45' Juiz marcou falta para o Corinthians no lance da expulsão e a bola volta a rolar no Maraca.

43' Jogadores do Corinthians reclamando muito com o árbitro, após a expulsão de Romero.

41' CARTÃO VERMELHO PARA ROMERO! Atacante corinthiano deixa braço esquerdo e atinge o rosto do lateral-esquerdo Digão. Timão com a menos!

38' JÚLIO CÉSAR! Clayson faz jogada pela esquerda, cobra na área e Romero cabeceia firme, mas o goleiro do Flu agarra com segurança.

36' Sornoza cobra escanteio na área e Cássio tira com soco.

34' CARTÃO AMARELO PARA RALF! Volante faz falta em Ayrton Lucas.

34' Clayson puxa contra-ataque, mas erra passe e Corinthians perde a posse de bola.

32' CÁSSIO!!!!! Matheus Alessandro dribla a defesa corinthiana e o goleiro corinthiano faz bela defesa.

31' Após bela jogada do Corinthians, Fagner chuta de fora da área e quase empata a partida no Maracanã.

30' Bola volta a rolar, com Corinthians indo ao ataque.

29' Jogo paralisado. Sornoza recebe atendimento, após recebe bolada no rosto.

28' Posse de Bola: Fluminense 47% e Corinthians 53%

25' Romero e Gum se estranharam, mas a arbitragem nem percebeu.

24' Após bela jogada de Pedrinho, o jovem faz um lançamento na área para Danilo Avelar que cabeceia para Romero. O paraguaio cai e pede pênalti. Mas, o árbitro marca toque de mão do camisa 11 do Timão.

23' Matheus Alessandro tem chance na cara do gol e acaba isolando. Porém, a arbitragem marcou impedimento no lance.

21' Jadson cobra escanteio, mas o autor do gol tira e impede o ataque corinthiano.

20' Corinthians vai ao ataque para tentar dar resposta.

Análise: No lance do gol, ficou nítida a falha da defesa corinthiana. O atacante Pedro e o zagueiro Gum estavam livres dentro da área.

16' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE!!!!!! GUM!!!!! Sornoza cruza para a área e o zagueiro Gum empurra para o fundo do gol. O volante Ralf ainda tentou impedir o gol, mas não conseguiu.

15' Pedro é derrubado na linha de fundo e o árbitro marca falta para o Tricolor carioca.

14' No momento, jogo muito truncado e com muitos chutões.

12' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE: Sai Everaldo e entra Matheus Alessandro.

11' Everaldo cai novamente, reclamando de dores devido ao lance do começo do jogo.

11' Clayson arranca pela linha de fundo, mas acaba saindo com a bola. Lateral para o Flu.

9' Everaldo cruza rasteiro na área, porém Cássio agarra sem dificuldades.

8' Pedrinho tenta uma arrancada, mas acaba sendo desarmado.

7' Richard cruza na área, mas o zagueiro Henrique tira de cabeça.

6' Pedrinho tenta o cruzamento na área, entretanto o lateral-direito Gilberto impediu.

4' Corinthians cobrou falta de longe, mas Jadson tocou para Fagner que passou para Danilo Avelar, que cruzou para a área, mas a zaga do Fluminense tirou.

3' Bola volta a rolar no Maracanã.

2' Partida paralisada. Depois que o atacante Everaldo, do Fluminense, dividiu com Douglas, caiu e levou a pior.

0' BOLA ROLANDO NO MARACANÃ.

Na última vez que Vasco e Corinthians se enfrentaram, no Estádio do Maracanã, o jogo terminou com vitória do Timão por 1 a0. Os gol foi marcado pelo zagueiro Balbuena, de cabeça.

O técnico da seleção brasileira, Tite, está presente no Maracanã.

A partir de agora começamos a nossa transmissão entre Fluminense e Corinthians.

Boa noite leitores da VAVEL Brasil! Bem-vindo à transmissão de Fluminense x Corinthians ao vivo, nesta quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro. O confronto acontece no Estádio Maracanã, às 21h45 (horário de Brasília).

Fluminense e Corinthians já se enfrentaram 106 vezes, sendo 39 vitórias do Timão e 37 vitórias do Tricolor Carioca. Os outros 30 embates terminaram empatados. Confira os melhores momentos do último confronto entre Fluminense e Corinthians, que terminou 3 a 1 e foi disputado na Arena Corinthians, para o Time do Parque São Jorge, no jogo em que foi comemorado o título do Brasileirão da temporada passada.

“Em se tratando de Corinthians, claro que num momento como esse pressão vai ter, não é novidade. Não tentamos transmitir essa pressão para campo, não ajuda. Tem de estar tranquilo, com a cabeça boa, sabendo que tem que ganhar. Pressão tem sim, mas não deixamos tomar conta, ela não vai colaborar em nada”, completou Danilo Avelar.

Quem falou no Corinthians, foi o lateral-esquerdo Danilo Avelar: "Nosso foco é Fluminense. Estamos num momento em que não se pode pensar lá na frente, é jogo por jogo, dia por dia. Não estamos com tranquilidade para pensar em outros campeonatos. Temos que focar naquilo que a gente tem, que é o Brasileirão amanhã".

Já o Corinthians realizou o último treino nesta terça-feira (21), no CT Dr. Joaquim Grava, antes de embarcar para o Rio de Janeiro. O técnico Osmar Loss comandou uma atividade técnica e tática. De acordo com a assessoria do clube, a comissão técnica realizou um trabalho com espaço reduzido e depois, outro com a provável equipe que deve começar como titular contra o Fluminense.

Fluminense x Corinthians ao vivo

"Independente da formação, temos que ajudar a equipe e fazer sempre o melhor. O Abel foi feliz nessa formação e o Marcelo continuou botando em prática. A gente tem que estar bem preparado, sabemos que futebol é difícil, mas temos que estar preparados para qualquer tipo de esquema", concluiu Ayrton Lucas.

O jovem lateral-esquerdo, Ayrton Lucas, falou sobre o objetivo do Fluminense contra o Corinthians: "Estamos muito focados. O Campeonato Brasileiro é muito longo, estamos no meio da tabela e precisamos pontuar nesse jogo importante, em casa diante da nossa torcida, para brigar lá em cima da tabela. Independente do time que vamos enfrentar dentro de casa, vamos buscar a vitória sempre".

O Tricolor carioca realizou treinamentos na tarde desta terça-feira (21), no campo do CPTA. O técnico Marcelo Oliveira comandou treino de aquecimento para os jogadores de linha e de reflexo para os goleiros. Depois reuniu o para uma conversa, visando o confronto contra o Corinthians.

Na última rodada, o Fluminense empatou com o América Mineiro por 0 a 0, no Estádio Independência, em Minas Gerais. Com isso, terminou o 1º turno com 23 pontos, na nona posição. Já o Corinthians, perdeu em casa para o Grêmio por 1 a 0. Logo, fechou as 19 rodadas com 26 pontos, na sétima colocação.

Fluminense e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (22), às 21h45, no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, pelo Campeonato Brasileiro. O confronto é válido pela 20ª rodada da competição.