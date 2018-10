Fluminense e Corinthians se enfrentam para afastar a má fase no Brasileirão

Jogo válido pela 20ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2018, a ser realizado no estádio do Maracanã (RJ).

Fluminense e Corinthians se enfrentam buscando retomar o caminho das vitórias no Campeonato Brasileiro. Em nono com 23 pontos, o Tricolor está há quatro jogos sem vencer. Situação semelhante a do Timão que, na sétima posição com 26, vem de um empate e duas derrotas. A partida acontece nesta quarta-feira (22), às 21h45, no Maracanã, pela 20ª rodada da competição.

O último encontro entre as equipes aconteceu pela primeira rodada do Brasileirão. Na Arena, o Corinthians venceu o Fluminense por 2 a 1 com dois gols de Rodriguinho. Richard descontou a favor do Tricolor.

Fluminense e Corinthians já se enfrentaram em 58 oportunidades pelo Brasileirão, com 22 vitórias para o Timão, 18 empates e 18 triunfos tricolores. No quesito gols marcados, os paulistas levam vantagem: 64 contra 56.

A arbitragem do confronto fica por conta de Ricardo Marques Ribeiro, que terá como assistentes Guilherme Dias Camilo e Sidmar dos Santos Meurer. O trio é de Minas Gerais.

Sornoza é dúvida, enquanto Kayke pode estrear no Flu

O técnico Marcelo Oliveira terá o atacante Kayke, de 30 anos, à disposição para o confronto desta quarta-feira. Apresentado na segunda-feira (20), ele já esta regularizado e pode ficar como opção no banco de reservas.

''Não vejo a hora de entrar em campo, vestir essa camisa oficialmente. Estou treinando bastante para estar apto, para quando a documentação estiver pronta, eu puder ajudar o Fluminense da melhor maneira. Estou muito focado para auxiliar o Fluminense nessa caminhada, me sentindo muito bem fisicamente. O que me seduziu a jogar aqui foi o próprio Fluminense. Uma equipe gigantesca, não preciso falar da história, antiga e recente. É um grande desafio na carreira e uma grande felicidade chegar aqui'', disse Kayke ao ser apresentado.

O meia Sornoza é dúvida por conta de uma contratura sofrida no empate contra o América-MG. Caso não tenha condições, Everaldo herda a vaga. O atacante Junior Dutra, que pertence ao Corinthians, e o volante Airton, com dores na coxa esquerda, estão fora.

Assim, o Fluminense deve ir a campo com: Júlio César; Gum, Ibañez e Digão; Gilberto, Richard, Jadson, Sornoza (Everaldo) e Ayrton Lucas; Matheus Alessandro e Pedro.

Corinthians com reforços e novidades

Buscando voltar a vencer no Brasileiro, o técnico Osmar Loss fará várias mudanças na equipe titular do Corinthians. Desfalques contra o Grêmio, Cássio, Clayson e Douglas, este ex-Flu, herdam as vagas de Walter, Gabriel e Angelo Araos.

Além disso, o esquema tático mudará do 4-2-4 para o 4-2-3-1. Cotado para ser titular, o atacante Jonathan fica como opção no banco de reservas. Assim, Romero jogará mais adiantado no ataque corinthiano.

"A gente melhorou em relação ao que vinha apresentando antes (da parada para a Copa do Mundo). Nos últimos jogos, optamos por variação de escalação em função de ter jogos decisivos e tivemos perda de pontos que não considerávamos. A gente esperava ter feito os pontos mesmo com a variação da equipe. O jogo em Chapecó, a gente fez um primeiro tempo muito bom, fizemos 1 a 0 e poderíamos ter feito talvez 3 e garantido o resultado. Acabamos caindo no segundo tempo'', explicou o treinador ao programa ''Bem Amigos'', do canal de assinatura Sportv.

Assim, o Corinthians pode ir a campo com: Cássio, Fagner, Pedro Henrique, Henrique e Danilo Avelar; Ralf e Douglas; Pedrinho, Jadson e Clayson; Romero.