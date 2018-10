Tentando recuperação no Brasileiro Sub-20, Fluminense recebe o Coritiba nas Laranjeiras

Ainda sem vencer na segunda fase do Brasileiro Sub-20, o Fluminense volta aos gramados nesta quarta-feira (22), contra o Coritiba, às 15h, em Laranjeiras. A entrada é franca para os torcedores.

O Tricolor segue atingindo boas marcas em competições das categorias de base por todo o Brasil. No Brasileiro Sub-20, a principal competição da base brasileira, o Tricolor é o clube com a melhor campanha na história da competição, que começou de forma oficial em 2015.

Além do título invicto no primeiro ano do campeonato, os Moleques de Xerém são únicos que sempre estiveram entre os oitos melhores do país na categoria.

Na soma total de pontos do Brasileiro Sub-20, de 2015 até hoje, o Fluminense já acumulou 72 pontos. O segundo lugar é o Coritiba com 62, em terceiro o Botafogo com 49 e em quarto o São Paulo com 48. Os números mostram que o trabalho realizado no Sub-20, em Xerém, é o mais regular do país.

Pontos totais nos Brasileiros Sub-20 (2015 a 2018)

1- Fluminense = 72 pts

2- Coritiba = 62 pts

3- Botafogo = 49 pts

4- São Paulo = 48 pts

5- Cruzeiro = 46 pts

Entre os classificados para a segunda fase do Brasileiro Sub-20 de 2018

Grupo E

Palmeiras = 40 pts

Internacional = 39 pts

Corinthians = 37 pts

Vitória = 36 pts

Grupo F

Fluminense = 72 pts

Coritiba = 62 pts

Flamengo = 42 pts

Vasco = 26 pts

Os campeões do Brasileiro Sub-20

2015 - Fluminense

2016 - Botafogo

2017 - Cruzeiro

Coritiba divide jogadores em três competições

Nesta semana, a equipe Sub-20 encara três compromissos em diferentes competições: na quarta-feira (22), o jogo será no Rio de Janeiro, contra o Fluminense, pela terceira rodada da segunda fase do Campeonato Brasileiro da categoria. Nesta competição, o Coritiba venceu o Vasco, pelo placar de 3 a 2, e acabou perdendo para Flamengo por 2 a 1.

Um dia depois, na quinta-feira, a partida é pela oitava rodada do Brasileiro de Aspirantes, em Goiânia, contra o Goiás. E, para fechar a semana, no sábado a disputa será em Toledo, pela terceira rodada do primeiro turno da primeira fase do Paranaense.

Tantos compromissos em tão curto período de tempo têm sido recorrentes para estes atletas, devido ao número de competições. Com tantas disputas seguidas, o desafio da comissão técnica Sub-20 tem sido a conciliação de treinos, viagens e até mesmo a formatação do time para cada partida.

“O desgaste é grande, mas faz parte da nossa profissão. Ela demanda muita atenção, pois você precisa avaliar quem está nas melhores condições técnicas, físicas, psicológicas também”, destaca o técnico da equipe, Mozart.