Goiás lança novos uniformes para sequência da temporada

O Goiás apresentou na noite desta nesta terça-feira (21), antes do confronto contra o São Bento, os novos uniformes para a sequência da temporada. Em evento realizado no estádio Olímpico, os modelos de jogo, treino, passeio e viagem, confeccionados novamente pela Topper, foram divulgados à imprensa e torcida.

A camisa titular traz a tradicional cor verde esmeraldina como predominante, além de faixas brancas nas laterais. Invertendo a ordem, o design se repete na vestimenta reserva, com exceção a axilas formadas por retículas verdes. Os dois uniformes de goleiro são pretos. Um com detalhes em cinza, enquanto o outro em verde claro.

A terceira camisa, que irá resgatar o antigo escudo do clube, não tem data definida, mas sabe-se que será apresentada mais para o final do ano. Além disso, terá as cores do estado de Goiás.

João Grego, diretor de marketing do clube, explicou o motivo do atraso no lançamento dos uniformes.

''Infelizmente ano passado tivemos umas indefinições com a relação a parceria com a Topper e só definimos manter a parceria em dezembro. Aí tivemos um atraso na produção. A Topper tem dez clubes no Brasil e tivemos de ficar na fila da produção. Isso atrasou os planos, mas não atrapalhou muito o planejamento. Vamos ter uma bela camisa para o Campeonato Brasileiro'', disse.

Após dificuldades com a fornecedora de material esportivo canadense Dryworld, o Goiás assinou com a Topper em dezembro de 2016. O contrato vai até 2020.

Confira mais fotos dos novos uniformes:

