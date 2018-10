Na caça ao líder, Grêmio recebe o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro

Na briga pelas primeiras posições da tabela do Brasileirão Série A, o Grêmio recebe o Cruzeiro na Arena nesta quarta-feira. Em partida válida pela primeira rodada do returno da competição, a bola rola às 21h45.

A equipe gaúcha ocupa a quarta posição com 36 pontos somados. Já os mineiros estão na oitava, com 26 pontos.

No confronto entre as equipes no primeiro turno, em abril, o Tricolor levou a melhor. No Mineirão, André marcou o gol que garantiu a vitória gremista.

Marcelo Grohe fica fora

Para a partida desta quarta-feira, o Grêmio deve vir com força máxima, com exceção de Marcelo Grohe. O goleiro sentiu um desconforto na coxa esquerda e desfalca a equipe, dando espaço para Paulo Victor.

Na tarde desta terça-feira, o técnico Renato Portaluppi comandou o treinamento de portões fechados. No momento em que a imprensa teve acesso, a equipe fazia um trabalho recreativo.

Preservados na última rodada, Léo Moura e Maicon participavam da atividade e voltam a ficar a disposição de Renato. Ele conta ainda com a volta de Michel e Bressan, também recuperados de lesão.

O provável time Tricolor tem: Paulo Victor; Léo Moura, Geromel, Kannemann e Cortez; Maicon, Jailson, Ramiro, Luan e Everton; Jael.

De Arrascaeta à disposição

Do lado Cruzeirense a terça também foi de portões fechados. Foi possível acompanhar apenas parte do aquecimento, onde todos os atletas estavam presentes.

A expectativa é de que a equipe de Mano Menezes também vá a campo com força máxima. O técnico poderá contar com De Arrascaeta, que volta de suspensão cumprida na ultima rodada.

Edilson, Raniel e Rafael Sóbis seguem sendo baixa. Em recuperação de lesão, eles devem voltar apenas contra o Fluminense. O provável time que vai à campo tem: Fábio; Lucas Romero, Dedé, Léo e Egídio; Henrique e Lucas Silva; Robinho, Thiago Neves e Arrascaeta; Barcos.