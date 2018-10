Resultado Grêmio x Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro 2018 (1-1)

Agradecemos a quem acompanhou mais uma transmissão da VAVEL Brasil! Tenham todos uma boa noite, e até a próxima!

Com o resultado, o Tricolor segue em 4º, com 37 pontos, enquanto a Raposa pula para o 6º lugar, com 27 pontos.

FIM DE PAPO NA ARENA! GRÊMIO 1 x 1 CRUZEIRO!

47' FÁBIO!! Cruzamento de Ramiro, Alisson se antecipou e tocou no cantinho, mas o goleiro celeste defendeu.

45' O Grêmio segue em busca do gol da virada nos minutos finais.

44' Quatro minutos de acréscimos.

42' Luan, vaiado pela torcida, rolou para Alisson, mas o atacante gremista isolou.

40' Douglas teve a sua primeira chance após o corte errado da defesa cruzeirense, mas o chute foi fraco e Fábio defendeu.

39' Última mudança no Grêmio: Entra: Douglas / Sai: Jailson

39' Última mudança no Cruzeiro: Entra: Robinho / Sai: Ezequiel

38' FÁBIO DEFENDEU!!! Luan cobrou no canto esquerdo baixo, e o goleiro do Cruzeiro defendeu mais uma penalidade máxima.

37' PÊNALTI PARA O GRÊMIO! Egídio foi tentar cortar a bola, mas acabou atropelando o Alisson. Marcelo de Lima Henrique marcou sem hesitar.

34' ISOLOU! Cortez recebeu uma linda bola na ponta, com espaço para cruzar, mas pegou com o tornozelo, e jogou longe do gol.

32' Jogo volta a ficar morno em Porto Alegre.

30' Mudança no Cruzeiro: Entra: Lucas Silva / Sai: Ariel Cabral

29' Cartão amarelo para Ezequiel, do Cruzeiro.

25' Cartão amarelo para Everton, do Grêmio.

21' O Grêmio ensaia uma pressão em busca da virada, mas não consegue finalizar.

19' Mudança no Cruzeiro: Entra: Thiago Neves / Sai: Arrascaeta

18' Cartão amarelo para Barcos, do Cruzeiro.

16' Com esse resultado, o Tricolor gaúcho vai retornando ao G-4.

15' Cartão amarelo para Ramiro, do Grêmio.

13' Noite dos golaços! Everton passou no meio de dois, encheu o pé e acertou o ângulo de Fábio. Que fase vive o selecionável Everton. 1 a 1

13' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLAÇO DO GRÊMIO! É DE EVERTON!

10' OPA! Cruzamento de Egídio para Arrascaeta, Maicon chegou tocando para o goleiro Paulo Victor. Os jogadores mineiros pediram recuo, mas o jogo seguiu.

7' Com a vitória do Palmeiras, o Tricolor precisa do empate, pelo menos, para permanecer no G-4.

5' Grêmio tenta chegar na troca de passes, mas esbarra na muralha celeste, colocada na entrada da área.

3' UHHHH! Cruzamento da esquerda, Jael e Fábio não acharam nada, e a bola cruzou a pequena área do Cruzeiro.

1' Jael disputou a bola com Bruno Silva, e o volante mineiro caiu reclamando de um tapa no rosto, mas o juiz nada marcou.

BOLA ROLANDO PARA A SEGUNDA ETAPA!

Mudanças no Grêmio: Entram: Jael e Alisson / Saem: André e Léo Moura

Com o resultado, a Raposa vai assumindo a 7ª posição, com 29 pontos, e ficando próximo do G-6. Já o Grêmio vai permanecendo em 4º, com 36 pontos, e pode ser ultrapassado ainda nessa rodada.

INTERVALO NA ARENA! GRÊMIO 0 x 1 CRUZEIRO!

46' UHHHHH! Luan cobrou a falta na medida para André, mas o toque de cabeça saiu pela linha de fundo.

45' Cartão amarelo para Ariel Cabral, do Cruzeiro.

45' Um minuto de acréscimo.

44' Cruzamento de Egídio, e Bruno Silva chegou batendo de primeira, na entrada da área, acertando o ângulo de Paulo Victor. Cruzeiro 1 a 0.

44' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLAÇO DO CRUZEIRO! É DE BRUNO SILVA!

43' UHHH! Arrascaeta cobrou a falta no canto, e Paulo Victor se esticou para espalmar.

38' UHHHHHHHHHH! Cobrança de escanteio fechada de Arrascaeta, a defesa não cortou e Murilo não alcançou, na pequena área, por muito pouco.

37' Rafinha recebeu na ponta, e rolou para Arrascaeta que chutou com desvio, e a bola saiu por cima do gol.

34' MURILO NA HORA H! Outra jogada individual de Everton, que tocou para Luan deixar Ramiro na cara do gol, mas Murilo desarmou na hora certa.

33' PAULO VICTOR! Bruno Silva abriu bem para Ezequiel, que cruzou na medida para Barcos chutar e o goleiro gremista fez uma grande defesa.

29' Grêmio abusa dos cruzamentos, mas a grande maioria é cortada pela defesa celeste, que está bem postada.

26' Com o empate, o Grêmio vai permanecendo na 4ª posição, mas com 37 pontos. Já o Cruzeiro vai subindo para a 7ª posição, com 27 pontos.

24' UHHH! Bela tabela entre Barcos e Arrascaeta, mas a finalização do 'Pirata' foi fraca e Paulo Victor defendeu.

23' UHHH! Luan se livrou de Ariel Cabral, e bateu firme no meio do gol, onde Fábio defendeu.

21' Jogo é morno em Porto Alegre. Cruzeiro, quando acelera a jogada, não encontra espaços na defesa gremista.

17' Após confusão na área, os jogadores do Grêmio pediram pênalti, mas Marcelo de Lima Henrique mandou seguir.

11' Mais uma grande jogada individual de Everton, e dessa vez foi parado com falta por Ezequiel, na lateral da área.

9' Cruzeiro tem mais a posse de bola nesse momento, mas prefere tocá-la perto da área do Grêmio, e não finaliza a gol.

7' A primeira chegada do Cruzeiro foi bem trabalhada, e terminou com o cruzamento de Egídio, mas a defesa tricolor cortou, mesmo com dificuldades.

3' Pintava uma boa chegada do Grêmio, mas Léo Moura dominou com o braço dentro da área, e a arbitragem assinalou.

1' Grande jogada individual de Everton, mas o cruzamento acabou sendo cortado pelo Rafinha, que saiu jogando para a Raposa.

BOLA ROLANDO NA ARENA! GRÊMIO x CRUZEIRO!

19:44 Um minuto de silêncio sendo respeitado.

19:40 Equipes em campo. Hino Nacional Brasileiro sendo executado.

Quem está fora: Raniel, Edilson, Rafael Sobis, Henrique, Dedé, Fred e Sassá.

Pendurados: Marcelo Hermes, Ezequiel, Ariel Cabral, Robinho e Sobis.

Após o decepcionante empate contra o Bahia, no Mineirão, a equipe celeste chegou a cinco partidas sem vitória no Campeonato Brasileiro, e ficou a sete pontos do 6º colocado, Palmeiras. Apesar disso, o técnico Mano Menezes poupará dois titulares importantes: o zagueiro Dedé, e o volante (e capitão) Henrique.

Quem está fora: Marcelo Grohe e Matheus Henrique

Pendurados: Thaciano, Jailson, Cortez e Marcelo Oliveira.

Pelo primeira vez como titular em 2018, o goleiro Paulo Victor destacou o entrosamento dos titulares, como ponto positivo para sua participação logo mais: "Muitas vezes entrei com jogadores da transição, que têm sua qualidade, mas ainda não têm experiência. É sempre um prazer estar na equipe principal jogando. Eles se conhecem mais e a gente pode se ajudar muito mais em campo".

Após a queda na Copa do Brasil, para o Flamengo, o Tricolor gaúcho se recuperou bem, e venceu com autoridade o Corinthians, fora de casa. A defesa do Imortal foi a menos vazada no primeiro turno do Brasileirão, com apenas 8 gols sofridos, e é o ponto forte da equipe em busca de mais uma vitória no torneio.

Já o Cruzeiro recebeu o Bahia, no Mineirão, e apenas empatou em 1 a 1. Veja os melhores momentos:

Na última rodada, o Grêmio foi até Itaquera e venceu o Corinthians, por 1 a 0. Veja os melhores momentos:

Em 4º lugar, com 36 pontos, o Tricolor pode se tornar vice-líder nessa rodada, caso vença, e Flamengo e Internacional tropecem. Já a Raposa, 8ª colocada com 26 pontos, precisa da vitória para se aproximar do G-6.

