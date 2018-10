Assediado durante a janela de transferência, Willian renova contrato com Palmeiras até 2021

Nesta terça-feira (21) o atacante Willian renovou o seu contrato com o Palmeiras por mais duas temporadas, com novo vinculo indo até 2021.

Willian, assim como muitos jogadores palmeirenses, sofreu investidas estrangeiras, principalmente do Futebol do Egito, porém o atleta optou por continuar, em busca de conquistar títulos com o Palmeiras.

Por meio de seu Instagram, Willian Bigode comemorou seu novo contrato com Palmeiras: "Gratidão a Deus e à minha família! Seguimos firmes e na luta em busca dos nossos sonhos e conquistas. Obrigado a cada pessoa que, de uma maneira ou de outra, permanece ao meu lado e me ajuda nessa jornada profissional e pessoal. Um abraço especial à torcida do Palmeiras, que me acolheu muito bem e sempre me tratou com bastante carinho. Muito feliz."

O antigo contrato de Bigode terminava no final de 2019. Willian chegou ao clube paulista em 2017, em negociação que envolveu o meia Robinho e o lateral Fabiano. Desde então, foram 97 jogos pela equipe e já contabiliza 31 gols, foi artilheiro da equipe na última temporada. Em 2018 foram 44 partidas e 14 gols marcados.